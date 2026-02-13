MLB》洋基火球少主驚傳背傷！ 總教練布恩解釋：小問題

施利特勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基火球少主施利特勒（Cam Schlittler）在春訓傳出背傷，但他對此並不擔心，認為依舊能夠完整投完這個賽季。

施利特勒目前正在處理背部發炎的問題，但他完全不擔心，儘管會因此遠離投手丘數天：「現在還早，我只是想確保自己掌控好狀況。」同時施利特勒表示，背部問題困擾他數週，包含左側背闊肌的問題，雖然他本人認為即將能夠重返牛棚，但大聯盟記者卻不這樣想，認為他有可能因此缺陣數週。

請繼續往下閱讀...

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，這真的是小問題，施利特勒已經接受過一些治療，且最近他還是會進行平地投球：「他偶爾會感到不適，我不認為這會讓他緩下腳步，我們只想確保不會演變成更嚴重的問題。」

洋基開季輪值預計會缺少塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）與明星左投羅冬（Carlos Rodon），因此施利特勒預期會是先發輪值之一。上季施利特勒繳出令人眼睛為之一亮的身手，還在美聯外卡對紅襪主投8局狂飆12K。

去年初登大聯盟的施利特勒一共先發14場，拿下4勝3敗，防禦率2.96，在73.0局投球送出84次三振，有31次四壞保送與5次觸身球保送，被打8支全壘打，被打擊率2成17，每局被上壘率1.22。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法