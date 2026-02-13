NBA》「坦克」坦得太誇張！ 聯盟重罰爵士1570萬

爵士球星馬卡南。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕由於2026年的NBA選秀是近年罕見的超級大年，本季各支沒有季後賽希望的球隊都無所不用其極地「開坦」，聯盟今天針對爵士以及溜馬祭出罰款，其中爵士隊更是被重罰50萬美元（逾新台幣1570萬）。

NBA今天宣布，由於爵士與溜馬在比賽名單管理上的行為，分別處以50萬美元與10萬美元的罰款，爵士是因為在當地時間2月7日對魔術以及2月9日對熱火時的行為遭罰。聯盟表示，在上述的比賽第四節，爵士讓兩位球星馬卡南（Lauri Markkanen）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）坐板凳「即便這些球員當時體能狀況能夠繼續參賽，且比賽後續勝負仍不明朗。」

溜馬則是在當地時間2月3日對爵士一戰違反了球員參賽政策，聯盟指出，調查顯示溜馬讓球星西亞卡姆（Pascal Siakam）與另外2位球員休兵，但他們原本依據聯盟醫療標準是可以上場的，包含減少上場時間的情況下。聯盟建議溜馬可讓球員缺席其他比賽，更有助於他們遵守政策。值得一提的是，其實爵士與溜馬在被罰款的場次都贏下了比賽。

聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）在聲明中表示：「這種為了選秀順位（擺爛）而優先於贏球的明顯行為，破壞了NBA競爭的根基。若再有任何損害比賽完整性的行為，我們將採取相應措施。」、「此外，我們正與競賽委員會及理事會合作，研擬進一步的措施，以徹底根除此類行為。」

