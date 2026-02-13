經典賽》大谷翔平再次擊敗法官得第一！ 本屆10大打者榜出爐

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽開打在即，《FOX SPORTS》評選本屆10大打者，其中日本二刀流巨星大谷翔平擊敗美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）高居第一。

文中指出，當大谷翔平能夠像上季展現二刀流時，他就是世界上最好的棒球選手。不過只談打擊的話，前年他才完成單季「50轟50盜」的史上第一人偉業。大谷翔平擁有最頂尖的力量，能夠不斷把高球拉成全壘打，上季他在國聯各項數據都名列前茅，生涯四度奪下MVP，並幫道奇完成二連霸，在投、打都極具宰制力。

請繼續往下閱讀...

第二名是效力洋基隊的本屆美國隊長賈吉，文中提到，想要在賈吉的球技中找出弱點，簡直就像是大海撈針。身為過去四個賽季中三度奪得美聯MVP的強者，賈吉自2017年首個大聯盟完整賽季以來，就一直是投手的噩夢，他擁有乾脆俐落且具壓倒性的揮棒，並且在過去兩年中蟬聯美聯故意四壞王。賈吉曾有四個賽季達成50轟以上、兩個賽季勝利貢獻值（WAR）超過10，且能維持高水準的右外野守備；此外，他在過去兩年均稱霸美聯的上壘率、長打率、攻擊指數（OPS）、標準化攻擊指數（OPS+）以及保送次數。

榜單前10名依序是大谷翔平、賈吉、小惠特（Bobby Witt Jr.）、索托（Juan Soto）、羅里（Cal Raleigh）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、阿庫尼亞（Ronald Acuan Jr.）、史瓦伯（Kyle Schwarber）以及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

該榜單入選最多球員的國家分別是美國與多明尼加各4人，日本與委內瑞拉各1人。

本屆WBC前10大打者名單。（圖片取自FOX SPORTS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法