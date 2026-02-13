自由電子報
MLB》電子好球帶有「使用者限制」 挑戰規則細節曝光

2026/02/13 11:35

大聯盟新賽季將正式實施好壞球挑戰。（資料照，歐新社）大聯盟新賽季將正式實施好壞球挑戰。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在經歷多年討論、並且在小聯盟以及明星賽測試後，大聯盟官方宣佈電子好球帶正式上路，今年賽季將可以挑戰好壞球，而就在近期，官方公佈了挑戰規則的細節。

根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，單一球隊每場比賽都會有2次挑戰機會，且如果打到延長賽沒用完的話，挑戰次數可以保留；假如進入延長賽前已經用完2次挑戰，延長賽每一局都會獲得一次額外挑戰機會，不過這個額外挑戰機會不能累積，意味著除非正規9局挑戰沒用完，否則延長賽各隊都每一局都只有一次挑戰額度。

壘包上有人的情況發生挑戰，裁判有權決定跑者是否進壘，羅傑斯指出，通常盜壘結果不會被推翻，比較可能的例外是三振或四壞球，舉例來說，如果第4顆壞球挑戰推翻變好球，進壘的跑者要回到原本的壘包，更進一步說，如果防守方球員受到影響，則進壘的跑者可能要回壘。

至於好壞球挑戰跟重播輔助判決同時發生時，裁判會先看好壞球，再去看輔助判決。

為了讓好壞球挑戰上路，聯盟目前正在測量每位球員身高，制定每個打者的好球帶，而這些好球帶會略小於主審的九宮格。

值得一提的是，新賽季的好壞球挑戰有「使用者限制」，如果是野手上去投球的話，就不能挑戰好球帶。

