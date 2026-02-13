冬奧》余睿越野滑雪10公里64名完賽 收獲滿滿「第二型快樂」

越野滑雪選手余睿。（資料照，中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台美混血好手余睿今天在米蘭冬奧越野滑雪的女子10公里計時賽決賽，以26分49秒2、排名第64完賽，她表示，雖然這並非夢想中的比賽，但還是站上起跑線拚盡全力，收穫滿滿的「第二型快樂」。

23歲的余睿代表台灣參加四項女子越野滑雪賽事，包括10公里+10公里雙式混合賽、競速傳統式、10公里個人計時賽（自由式）及50公里集體出發賽（傳統式）。

余睿日前在10公里+10公里雙式混合賽成為52名完賽選手之一，並名列亞洲第二，並在出戰女子競速傳統式資格賽，以4分02秒29名列第52名，今天她在10公里個人計時賽登場，在第1個計時點（1.8公里）以4分29秒5的成績暫居第57名，但之後排名下滑，最終以第64名完賽。

賽後余睿也在個人社群媒體發文：「今天不是我夢想中的一場比賽，但我還是站上起跑線、拼盡全力，也收穫了滿滿的『第二型快樂』，還好有這群超棒的應援團，永遠不缺席。」

根據資料說明，第二型快樂（Type Two Fun）是指在進行某項活動當下覺得痛苦、艱難、疲憊或讓人想放棄（如艱難的登山、長跑、高強度專案），但事後回想起來卻充滿成就感、覺得非常有趣或難忘的體驗。

