體育 網球

網球》該取消的是中國比賽？ 阿根廷選手：那只有5名觀眾

2026/02/13 11:56

納沃內。（資料照，路透）納沃內。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕ATP主席高登齊（Andrea Gaudenzi）曾說過，未來將逐步取消部分250等級賽事，對此，阿根廷選手納沃內（Mariano Navone）表示，如要把布宜諾斯艾利斯的賽事取消是不合理的，「我在中國比賽只有5位觀眾。」言下之意認為中國才是該被取消賽事的地方。

布宜諾斯艾利斯舉辦網球賽已有長年歷史，從1970年納入大獎賽巡迴賽到ATP世界系列賽、國際系列賽，並在2009年正式列入ATP 250等級巡迴賽，也是今年29場250等級巡迴賽之一。

但在賽事緊密的情況下，ATP有意在未來逐年縮減250賽事，讓傳統巡迴賽舉辦方受到考驗，對此，納沃內也力挺自家阿根廷舉辦的賽事，他說：「這是世界上最好的巡迴賽，我在這打過球，知道這裡和里約處處瀰漫著網球氣息，這裡有種特別的氛圍，我們不能失去這些，在南美洲隨意取消賽事是毫無意義的。」

納沃內接著說：「我在中國的比賽只有5個觀眾，當時是對錢勒納（Learner Tien），但這裡不會發生這種事，這裡是座無虛席，這裡的氣候也不是每個地方都能體驗到，希望他們在做決定前能好好考慮。」

納沃內今天在布宜諾斯艾利斯公開賽16強以2：6、5：7敗給卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli）。

