體育 網球

網球》喬科維奇目標25座大滿貫冠軍 納達爾：不會改變任何事

2026/02/13 12:27

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在澳洲網球公開賽爭取生涯第25座大滿貫冠軍失利，儘管如此他仍堅定目標，而談起昔日對手對於追逐冠軍的意志，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也給予看法。

納達爾說：「我不覺得他拿了25冠會對網球這項運動有任何改變，他已經擁有令人印象深刻的職業生涯，而且這一切還在持續。他在墨爾本曾有過一次機會，說實話，這樣的機會已經不多了，但他的成就已讓人敬佩。」

談起喬科維奇在澳網4強的五盤大賽擊敗了世界排名第二的辛納（Jannik Sinner），納達爾說：「對Jannik來說，接受這次失敗肯定很艱難，因為他原本是奪冠熱門，但他必須明白，在這次比賽他面對的是一名有著獨特生涯的對手。」納達爾表示，辛納本有機會獲勝，可是卻沒好好把握，「在第五盤比賽情況出現變化，顯然Novak佔據優勢，我們從一切事物中都能有所收穫，而他個人非常謙遜，且有著很強的自我批判能力，所以我堅信他會非常重視這件事，以避免此類情況再次發生。」

已經退休的納達爾表示，儘管已經脫離網球比賽，但現在內心很平靜，「我的職業生涯時間比我想像中還久，現在看到其他同期的競爭選手打得不錯，我也感到非常開心。」

