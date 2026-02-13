NBA》活塞少主坎寧安身分+1 宣布投資家鄉MLB球隊

坎寧安。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日坎寧安（Cade Cunningham）向《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透漏，他已經收購了家鄉大聯盟球隊遊騎兵的股份。

根據報導，坎寧安是運動資本合夥人（Sportsology Capital Partners）的投資者，而該公司宣布，近期完成了對遊騎兵的投資，坎寧安也正式成為遊騎兵的股東之一。

坎寧安是阿靈頓人，就讀阿靈頓的鮑伊高中（Bowie High School）。日前在遊騎兵主場對陣金鷹的比賽當中，擔任該場比賽的開球嘉賓。

活塞目前的戰績40勝13敗，穩坐東部第一，並且在明星賽前，是全聯盟敗場最少的球隊。在雷霆今天輸給公鹿之後，戰績變成42勝14敗。

Arlington native and 1st overall pick in the 2021 NBA Draft, Cade Cunningham, threw out the first pitch at tonight’s Rangers game vs. the Orioles. pic.twitter.com/gUtwIFdS4x — Abby Jones （@_abigaiiiil） July 3, 2025

