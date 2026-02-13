自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》活塞少主坎寧安身分+1 宣布投資家鄉MLB球隊

2026/02/13 13:13

坎寧安。（資料照，法新社）坎寧安。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日坎寧安（Cade Cunningham）向《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透漏，他已經收購了家鄉大聯盟球隊遊騎兵的股份。

根據報導，坎寧安是運動資本合夥人（Sportsology Capital Partners）的投資者，而該公司宣布，近期完成了對遊騎兵的投資，坎寧安也正式成為遊騎兵的股東之一。

坎寧安是阿靈頓人，就讀阿靈頓的鮑伊高中（Bowie High School）。日前在遊騎兵主場對陣金鷹的比賽當中，擔任該場比賽的開球嘉賓。

活塞目前的戰績40勝13敗，穩坐東部第一，並且在明星賽前，是全聯盟敗場最少的球隊。在雷霆今天輸給公鹿之後，戰績變成42勝14敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中