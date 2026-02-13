NBA》41歲詹姆斯締史上最年長大三元 湖人痛宰獨行俠終止2連敗

詹姆斯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕41歲詹姆斯（LeBron James）今繳出28分、10籃板、12助攻，本季首度完成大三元，率領湖人以124：104輕取獨行俠，賞對手9連敗。

湖人近期遇到傷兵潮吞下2連敗，今詹姆斯（LeBron James）、里維斯（Austin Reaves）回歸，不過東契奇（Luka Doncic）持續缺陣，獨行俠狀元佛拉格（Cooper Flagg）也因左腳扭傷高掛免戰牌。

力拚止敗的紫金大軍開賽就拉出14：4攻勢，不過獨行俠隨後也打出一波12：2追平，湖人首節靠詹姆斯獨攬14分，帶著36：31領先進入次節，第二節一度將分差擴大至13分，但節末卻陷入得分荒，獨行俠找回火力連拿12分，半場結束追到63：64。詹姆斯前兩節拿下18分、8助攻，八村壘進帳14分，獨行俠以馬歇爾（Naji Marshall）16分最佳。

易籃後，湖人攻守兩端提升專注度，在詹姆斯穿針引線下多點開花，單節打出32：19攻勢，帶著14分領先進入決勝節，紫金大軍末節持續維持領先，詹姆斯在倒數2分鐘抓下防守籃板，生涯第123次大三元達陣，也功成身退退場，由兒子布朗尼（Bronny James）接替上陣。

湖人團隊5人得分超過雙位數，詹姆斯成為史上締造大三元的最年長球員，八村壘也拿下21分、里維斯（Austin Reaves）替補上陣10投5中進帳18分，海伊斯（Jaxson Hayes）10投8中挹注16分，拉雷維亞（Jake Laravia）挹注11分。

獨行俠方面，馬歇爾和克里斯蒂（Max Christie）都拿19分，華盛頓（P.J. Washington）18分、4籃板，威廉斯（Brandon Williams）挹注17分、5籃板、7助攻。

