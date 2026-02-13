經典賽》張育成認證 經典賽的球比中職還彈

張育成。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕張育成生涯第2度征戰經典賽，今天對台鋼雄鷹練習賽前，他說，跟2023年經典賽相較，這次比較緊張一點，畢竟2023年拿到預賽MVP，自己也想要有好的表現幫助球隊，而且台灣隊很久沒進8強了，這也是團隊很想要突破的地方，「現在我還滿緊張的，今天熱身賽就覺得有比賽的情境，先從練習賽開始習慣。」

張育成具大聯盟資歷，2024年成為富邦悍將選秀狀元，經典賽採大聯盟比賽用球，他認為，過去在美國都打大聯盟的球，也就是經典賽用球，相比之下，經典賽用球比中職的球還要彈，只要球棒夠硬，輕輕一碰球就會過大牆，所以守備站位要站後面一點。

至於傳球手感方面，張育成分析，經典賽用球比較好傳，因為球比較輕，對於手負擔沒那麼重，中職的球丟起來比較吃力，丟出去球較不會「衝」，可能是大聯盟用球都有用紅土加工，比較好丟。

去年張育成飽受肘傷所苦，為了國家榮譽決定再戰經典賽，他表示，現在右手肘沒什麼問題，也不會痠痛，不影響傳球和打擊，這次在球隊主要守一、三壘，「台灣隊游擊應該不需要我吧，游擊手滿多的，像是阿坤（江坤宇）、宗哲。」

經典賽台灣隊預賽與日本、南韓、澳洲、捷克同分在C組，張育成透露，每天都有看情蒐影片，了解其他4隊投手投球習性，各隊實力都滿堅強的，無論如何盡全力去拚就對了。

