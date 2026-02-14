NBA新秀對抗賽登場 今日賽事預告與轉播

佛拉格。（資料照，路透）

NBA明星週登場，新秀對抗賽中，分為傳奇球星安東尼（Carmelo Anthony）掛帥的「Team Melo」，以及名人堂球星「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady）掛帥的「Team T-Mac」，以及的名人堂球星卡特（Vince Carter）的「Team Vince」，還有前NBA球員「小河流」小瑞佛斯（Austin Rivers）的發展聯盟隊「Team Austin」。

獨行俠狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）將與黃蜂菜鳥庫尼普爾（Kon Knueppel）、七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe）等人一同競爭。

此外還有NBA名人賽，傳奇球星林書豪將參加這項盛事。

TPBL方面，新北國王將碰上台新戰神，桃園雲豹將碰上福爾摩沙夢想家。

另外還有WTT球星挑戰賽-清奈站、冬季奧運、日本B聯盟賽事。敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 NBA名人賽 轉播：緯來體育

10：00 新秀對抗賽 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

網球

09：00 達拉斯男網賽8強 轉播：博斯運動一台

桌球-WTT球星挑戰賽清奈站

13：30 單打16強/混雙四強

19：30 單打八強

21：50 雙打決賽

轉播：愛爾達體育1台

日本B聯盟

13：10 滋賀湖泊 VS 廣島蜻蜓

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

TPBL職業籃球

14：30 戰神 VS 國王 轉播：MOMO TV

17：00 夢想家 VS 雲豹 轉播：緯來體育

冬季奧運

16：50 高山滑雪 男子大曲道第1趟 轉播：愛爾達體育2台

17：25 自由式滑雪 女子雪上技巧決賽 轉播：愛爾達體育3台

19：00 越野滑雪 女子4X7.5公里接力決賽 轉播：愛爾達體育2台

21：00 高山滑雪 男子大曲道第2趟決賽 轉播：愛爾達體育2台

21：35 冬季兩項 女子7.5公里競速決賽 轉播：愛爾達體育3台

23：20 競速滑冰 女團追逐資格賽/男500M決賽 轉播：愛爾達體育3台

