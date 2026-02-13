自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》說服受傷日本隊設定的守護神辭退 井端監督：若勉強出賽...

2026/02/13 16:22

平良海馬。（資料照，法新社）平良海馬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，上季並列太平洋聯盟救援王的日職西武獅26歲強投平良海馬，近期因左小腿輕微拉傷退出日本隊，無緣經典賽戰場。日本隊監督井端弘和今天表示，如果平良海馬的傷勢復發，對他的棒球生涯反而不是好事。

日媒《產經體育》報導，井端弘和說，平良海馬很想參加日本隊，「如果在這裡再度復發，對他的棒球生涯來說反而不是好事，因為受傷的部位比較敏感，現在如果好好休息，大概2、3週就能恢復，但若是勉強出賽，可能會變成3個月甚至半年。」

「對我們來說很當然很痛，但這次希望他能忍耐一下，因為他的意志真的很強，所以說服他也花了一些時間。雖然從昨天的報導來看，他還是能投球，但在其他方面來說，這是相當危險的部位。」井端弘和說道。

井端弘和說，原本考慮平良海馬是日本隊終結者，「我們原本是把他放在最後一道防線（終結者）的位置來考慮，所以這件事讓人很震驚，不過他那個熱血的心情讓我們很感激。我想大家會為平良投手，以及（因傷辭退）的石井（大智）投手的份一起努力。」

平良海馬是2021年東京奧運日本隊奪金成員，近兩年以後援為主的平良海馬，去年扛起西武獅終結者職位，平良上季出賽54場，交出4勝2敗、31次救援成功、8次中繼成功，防禦率為1.71，整季投52.2局賞53次三振，被打擊率為2成26，每局被上壘率為1.22，最快丟到160公里。平良海馬去年與軟銀守護神杉山一樹並列太平洋聯盟救援王。

