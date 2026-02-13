自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》首場自辦練習賽 台灣隊3：2險勝台鋼雄鷹

2026/02/13 15:42

台灣隊蔣少宏高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）台灣隊蔣少宏高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月開打，今天台灣隊在澄清湖球場與台鋼雄鷹展開首場自辦練習賽，在現場1萬2000名球迷入場觀戰下，最終台灣隊以3：2險勝台鋼雄鷹。

由於是自辦練習賽，各項安排調度可視情況而定，台灣隊排出10名打者的打線應戰，另外，未入選30人名單的宋晟睿、戴培峰也排上打線，王博玄、邱智呈替補上陣，台灣隊投手只要達到設定用球數，即使該半局未打完也可直接結束。

3局上台鋼雄鷹率先發動攻勢，兩出局後吳柏萱敲出二壘安打，曾子祐適時敲安先馳得點，下個半局台灣隊反攻，宋晟睿、戴培峰連續敲出二壘安打追平比分。

5局下台灣隊攻勢再起，江坤宇選到保送，林家正、宋晟睿連續安打形成無人出局滿壘，蔣少宏擊出高飛犧牲打進帳1分打點，台灣隊反超前。8局上台灣隊換上曾峻岳登板，他一上場就對黃劼希投出觸身球，接著被宋柏翰、紀慶然敲安失1分，雙方戰成2：2平手。

8局下台灣隊進攻，邱智呈安打、吉力吉撈·鞏冠二壘安打，加上吳念庭高飛犧牲打再度取得領先，最終台灣隊就以1分之差險勝。

此役台灣隊啟用投手車輪戰，胡智爲先發2局無失分，李東洺接手投2局失1分，張奕、莊昕諺、林凱威、曾峻岳、王宇傑依序各投1局，僅曾峻岳失1分，李東洺、莊昕諺未入選30人名單，仍隨隊練習比賽，王宇傑則是從台電借調的投手。

台灣隊蔣少宏高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）台灣隊蔣少宏高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）

台灣隊林家正敲安。（記者李惠洲攝）台灣隊林家正敲安。（記者李惠洲攝）

台灣隊陳傑憲。（記者李惠洲攝）台灣隊陳傑憲。（記者李惠洲攝）

台灣隊張育成。（記者李惠洲攝）台灣隊張育成。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中