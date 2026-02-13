經典賽》首場自辦練習賽 台灣隊3：2險勝台鋼雄鷹

台灣隊蔣少宏高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月開打，今天台灣隊在澄清湖球場與台鋼雄鷹展開首場自辦練習賽，在現場1萬2000名球迷入場觀戰下，最終台灣隊以3：2險勝台鋼雄鷹。

由於是自辦練習賽，各項安排調度可視情況而定，台灣隊排出10名打者的打線應戰，另外，未入選30人名單的宋晟睿、戴培峰也排上打線，王博玄、邱智呈替補上陣，台灣隊投手只要達到設定用球數，即使該半局未打完也可直接結束。

請繼續往下閱讀...

3局上台鋼雄鷹率先發動攻勢，兩出局後吳柏萱敲出二壘安打，曾子祐適時敲安先馳得點，下個半局台灣隊反攻，宋晟睿、戴培峰連續敲出二壘安打追平比分。

5局下台灣隊攻勢再起，江坤宇選到保送，林家正、宋晟睿連續安打形成無人出局滿壘，蔣少宏擊出高飛犧牲打進帳1分打點，台灣隊反超前。8局上台灣隊換上曾峻岳登板，他一上場就對黃劼希投出觸身球，接著被宋柏翰、紀慶然敲安失1分，雙方戰成2：2平手。

8局下台灣隊進攻，邱智呈安打、吉力吉撈·鞏冠二壘安打，加上吳念庭高飛犧牲打再度取得領先，最終台灣隊就以1分之差險勝。

此役台灣隊啟用投手車輪戰，胡智爲先發2局無失分，李東洺接手投2局失1分，張奕、莊昕諺、林凱威、曾峻岳、王宇傑依序各投1局，僅曾峻岳失1分，李東洺、莊昕諺未入選30人名單，仍隨隊練習比賽，王宇傑則是從台電借調的投手。

台灣隊蔣少宏高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）

台灣隊林家正敲安。（記者李惠洲攝）

台灣隊陳傑憲。（記者李惠洲攝）

台灣隊張育成。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法