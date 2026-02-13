自由電子報
運動部》深化台荷運動外交合作 荷蘭在台辦事處代表拜會李洋

2026/02/13 15:49

李洋（左）和浦樂施分享運動文化與交流經驗。（運動部提供）李洋（左）和浦樂施分享運動文化與交流經驗。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部長李洋日前會見荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles），雙方就運動外交、全民運動推廣，以及競速滑冰選手Ju-Lin de Visser（蔡旻慈）紀錄片首映等議題進行深入交流。

李洋表示，荷蘭以深厚且全民參與的運動文化聞名，不論是冬季的競速滑冰，或夏季的足球、自由車與田徑，運動早已內化為日常生活一部分，更成為凝聚國家認同的重要力量。荷蘭「全民參與、菁英並進」的運動文化樣貌，正是台灣推動全民運動政策與深化運動文化的重要參考。

李洋進一步指出，台灣雖在地理與氣候條件上發展冬季運動相對困難，仍持續投入相關培育，並期待透過與荷蘭交流合作，汲取其在提升全民運動風氣的同時，培養具國際競爭力選手的寶貴經驗。同時，也樂見雙方就彼此具優勢的運動項目深化互動與切磋，例如足球、羽球及桌球等，透過實際交流與參與，促進運動實力提升，並進一步強化民眾互動，展現運動外交的多元樣貌。

浦樂施表示，運動不僅是競技，更是文化與社會凝聚力的展現。會中也分享競速Ju-Lin de Visser橫跨台灣與荷蘭的生命歷程。Ju-Lin de Visser為台灣血統、由荷蘭家庭收養，長年在荷蘭接受競速滑冰訓練，並期盼未來能為台灣效命、代表出賽。未來將透過紀錄片呈現其在荷蘭成長、為台灣努力的運動歷程，讓運動成為連結台荷、跨越文化的重要橋梁。

