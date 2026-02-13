自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》ERA僅0.17的王牌中繼受傷 日本隊宣布西武左投隅田知一郎遞補

2026/02/13 17:54

隅田知一郎。（資料照，記者林正堃攝）隅田知一郎。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，日本隊近期傷了西武獅強投平良海馬、以及阪神虎王牌中繼石井大智。日本隊今天宣布，西武獅左投隅田知一郎遞補進國家隊。

石井大智去年投出生涯年，整季出賽53場，交出36次中繼成功、9次救援成功，共投53局中僅失掉1分自責分，防禦率僅0.17，賞42次三振，被打擊率1成97，每局被上壘率0.83。石井大智日前在隊內練習賽補位時，不慎造成左腳阿基里斯腱損傷，因此退出日本隊。

現年26歲的隅田知一郎去年先發23場，交出10勝10敗、防禦率2.59的成績，有3場完投、1場完投完封，共投159.2局賞149次三振，被打擊率2成36，每局被上壘率為1.10。

日媒《Daily》報導，隅田知一郎透過日本隊表示，「讓我再次感到責任重大，我會抱著代表日本出戰的責任和榮耀，在被賦予的角色中充分發揮自己的特色，為日本隊的勝利貢獻力量，會用全力丟好每一球。」

這將是隅田知一郎繼2024年的世界棒球12強賽，再度為日本隊出賽。隅田在該屆賽事以中繼身分出賽4場，拿到2勝、防禦率2.25，共投8局賞16次三振。

此外，台灣強打林安可今年加盟西武獅，隅田知一郎也是林安可的隊友。

