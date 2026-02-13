自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》「他很清楚我的優勢」 林家正蹲捕、胡智爲好放心

2026/02/13 17:29

台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕32歲的右投胡智爲上一屆經典賽首戰對巴拿馬先發3局被敲5安失3分承擔敗投，今年入選台灣隊30人名單再戰經典，今天練習賽對台鋼雄鷹，他先發2局只花18球就讓對手6上6下，飆出2K，最快球速146公里，他說，現在感覺身體控制得很好，球速還可以再更快的話，當然是最好的，有1、2顆變化球的感覺要再抓一下，接下來有年假可以休息，再好好思考一下，之後牛棚、比賽會朝這個方向努力。

這場練習賽由林家正先發蹲捕，扣除先前的模擬賽，這場練習賽是胡智爲與林家正首度投捕搭檔，胡智爲說，「第一次與家正搭配，從集訓到現在我們聊過很多配球的東西，他會問我希望怎麼蹲，我說照他的想法去配球就好了，我會盡量執行，投到你想要的位置，家正滿清楚我的優勢，一直用我的優勢去進攻好球帶。」

經典賽由大聯盟主辦，這屆經典賽採大聯盟規則導入投球計時器，投手在壘上沒人時須在15秒內出手，壘上有人則是18秒，此役胡智爲投球節奏非常明快，他說，知道經典賽有投球時間限制，自身投球節奏本來就比較快，15秒、18秒的限制對他來說還好。

相隔3年再戰經典賽，胡智爲說，「比較Peace（平靜），沒有想太多，把自己準備好，比賽開始全力以赴，今天有很多球迷進場看球，知道投球感覺一定會很亢奮，但上場之前告訴自己，以調整的方式上場，一樣投入比賽，但以自己調整的方向優先，不會特別想表現什麼。」

台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中