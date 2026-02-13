經典賽》「他很清楚我的優勢」 林家正蹲捕、胡智爲好放心

台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕32歲的右投胡智爲上一屆經典賽首戰對巴拿馬先發3局被敲5安失3分承擔敗投，今年入選台灣隊30人名單再戰經典，今天練習賽對台鋼雄鷹，他先發2局只花18球就讓對手6上6下，飆出2K，最快球速146公里，他說，現在感覺身體控制得很好，球速還可以再更快的話，當然是最好的，有1、2顆變化球的感覺要再抓一下，接下來有年假可以休息，再好好思考一下，之後牛棚、比賽會朝這個方向努力。

這場練習賽由林家正先發蹲捕，扣除先前的模擬賽，這場練習賽是胡智爲與林家正首度投捕搭檔，胡智爲說，「第一次與家正搭配，從集訓到現在我們聊過很多配球的東西，他會問我希望怎麼蹲，我說照他的想法去配球就好了，我會盡量執行，投到你想要的位置，家正滿清楚我的優勢，一直用我的優勢去進攻好球帶。」

請繼續往下閱讀...

經典賽由大聯盟主辦，這屆經典賽採大聯盟規則導入投球計時器，投手在壘上沒人時須在15秒內出手，壘上有人則是18秒，此役胡智爲投球節奏非常明快，他說，知道經典賽有投球時間限制，自身投球節奏本來就比較快，15秒、18秒的限制對他來說還好。

相隔3年再戰經典賽，胡智爲說，「比較Peace（平靜），沒有想太多，把自己準備好，比賽開始全力以赴，今天有很多球迷進場看球，知道投球感覺一定會很亢奮，但上場之前告訴自己，以調整的方式上場，一樣投入比賽，但以自己調整的方向優先，不會特別想表現什麼。」

台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手胡智爲。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法