經典賽》投球秒數限制 台灣隊主戰捕手林家正有因應之道

台灣隊捕手林家正。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕2024年台灣隊勇奪12強世界冠軍，主戰捕手林家正配球屌投手有功，被視為「影子MVP」，今年他首度征戰經典賽，今天台灣隊自辦練習賽他擔任先發捕手，胡智爲用18球先發2局無失分，賽後他稱讚林家正蹲捕很清楚投手優勢，不斷用此優勢進攻好球帶。

此役林家正兩打數敲1安，他說，今天第一次與胡智爲投捕搭檔搭，盡量進攻好球帶，先把好球數拿到，目前打擊感覺節奏還不錯。

經典賽由大聯盟主辦，這屆經典賽採大聯盟規則導入投球計時器，投手在壘上沒人時須在15秒內出手，壘上有人則是18秒，林家正表示，「集訓期間都有focus在這一塊，身為捕手能做的是就是賽前準備、每局之間調整，趕快重回軌道上，時間還算充裕，小聯盟已經採用2、3年，很習慣這樣的節奏，關鍵還是投捕之間的溝通。」

此外，經典賽台灣隊採用PitchCom（投捕電子暗號發送器），林家正解釋，這不代表思考暗號的時間變短了，傳統用手指比暗號的方式，也是一投完就要有想法，差別在於有沒有用手指比，打者可能會看到，透過PicthCom少了這層擔憂，就能在投手接到球時就完成暗號傳遞。

