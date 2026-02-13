自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》除最年長大三元還締生涯首見紀錄 41歲「老男孩」詹姆斯不言退

2026/02/13 19:02

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕41歲湖人老將詹姆斯（LeBron James）今在面對獨行俠一役繳出本季首次大三元，成為史上最年長能締造大三元的球員，締造歷史紀錄後也再度展現不言退的決心。

詹姆斯今首節就手感火燙，也頻頻助攻隊友，湖人開賽前23分都與他有關，《ESPN》指出，這是詹皇23年生涯的最長紀錄，最後出賽35分鐘，攻下28分、10籃板、12助攻，以41歲又44天超越傳奇馬龍的40歲又127天，成為史上達成大三元的最老球員。

詹姆斯賽後表示，職業生涯來到尾聲，也更加珍惜這樣的時刻，「我已經進入生涯後期，現在也會更用心體會這一切。」詹皇和湖人的合約來到最後一年，但他展現不輕易言退的決心，強調就算未來決定高掛球衣也絕對不是因為能力下滑，「關鍵在於我的身體狀況，還會打多久有太多因素要考慮，我覺得更重要的可能是我的心態，我還能繼續保持對這項運動的熱愛多久呢？」

「如果我不能繼續熱愛這項運動，」詹姆斯指出，「心理狀態也會影響身體狀況，要是身體不行了，一切就結束了，沒了熱情也不會有樂趣了，所以問題絕對不會是能力的退化。」

詹姆斯生涯累積123次大三元，排在歷史第5位，在生涯第22次的明星賽前幫助球隊止敗，他展現赤子之心表示，「我是個41歲的老男孩，我還能打，還有人付薪水讓我打籃球，我有什麼理由不開心呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中