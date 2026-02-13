NBA》除最年長大三元還締生涯首見紀錄 41歲「老男孩」詹姆斯不言退

詹姆斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕41歲湖人老將詹姆斯（LeBron James）今在面對獨行俠一役繳出本季首次大三元，成為史上最年長能締造大三元的球員，締造歷史紀錄後也再度展現不言退的決心。

詹姆斯今首節就手感火燙，也頻頻助攻隊友，湖人開賽前23分都與他有關，《ESPN》指出，這是詹皇23年生涯的最長紀錄，最後出賽35分鐘，攻下28分、10籃板、12助攻，以41歲又44天超越傳奇馬龍的40歲又127天，成為史上達成大三元的最老球員。

詹姆斯賽後表示，職業生涯來到尾聲，也更加珍惜這樣的時刻，「我已經進入生涯後期，現在也會更用心體會這一切。」詹皇和湖人的合約來到最後一年，但他展現不輕易言退的決心，強調就算未來決定高掛球衣也絕對不是因為能力下滑，「關鍵在於我的身體狀況，還會打多久有太多因素要考慮，我覺得更重要的可能是我的心態，我還能繼續保持對這項運動的熱愛多久呢？」

「如果我不能繼續熱愛這項運動，」詹姆斯指出，「心理狀態也會影響身體狀況，要是身體不行了，一切就結束了，沒了熱情也不會有樂趣了，所以問題絕對不會是能力的退化。」

詹姆斯生涯累積123次大三元，排在歷史第5位，在生涯第22次的明星賽前幫助球隊止敗，他展現赤子之心表示，「我是個41歲的老男孩，我還能打，還有人付薪水讓我打籃球，我有什麼理由不開心呢？」

