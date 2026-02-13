冬奧》中國選手違規害荷蘭好手獎牌夢沒了 他嘆想哭但眼淚流不出來

荷蘭好手韋內馬爾斯（左）、中國選手廉子文（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運，當地時間2月12日的男子競速滑冰，荷蘭23歲好手韋內馬爾斯（Joep Wennemars）與中國選手廉子文發生碰撞，廉子文遭判違規失格，韋內馬爾斯只能重滑，最終只拿到第5名，無緣獎牌。韋內馬爾斯賽後直言奧運夢徹底破滅。

韋內馬爾斯與中國27歲選手廉子文同組競技時，廉子文因阻擋違規，最終判定取消資格。而韋內馬爾斯不滿廉子文的阻擋，當下暴怒、還用手推了廉子文，韋內馬爾斯最終必須重滑，只滑出1分07秒58的成績排第5，無緣奧運獎牌。

「我感到非常沮喪，我的奧運夢被撕碎了，我心碎了...這真的太糟糕。」韋內馬爾斯賽後受訪說，「我只是照著自己的路線滑行，結果那名中國選手擋住我的路...我真的不知道還能說什麼。」

荷蘭好手韋內馬爾斯（右）、中國選手廉子文（左）。（法新社）

「我原本正要拿下一面獎牌，結果竟然要在半小時後重滑，這簡直是可恥。如果照國際滑冰總會（簡稱ISU）的意思，他們甚至希望我在比賽結束20分鐘後重滑。」韋內馬爾斯指出，「這很不公平，大家都知道，我重滑時沒有風流，也沒有對手可以較勁，現場每個人都相信我原本可以拿到一面獎牌。」

雖然廉子文賽後有道歉，但韋內馬爾斯說，「但（道歉）一點用都沒有。我原本有機會拿到銅牌，甚至可能是銀牌。現在，奪牌的機會就這樣被剝奪。」韋內馬爾斯表示，「我現在不知道該有什麼感覺，我想哭，但眼淚流不出來，我真的無法相信這一切。」

廉子文受訪認為，韋內馬爾斯的冰刀有撞到自己的冰刀，「我在過彎時，感覺韋內馬爾斯離他很近，而我正加速準備出彎...是他踩到我的冰刀，我不明白裁判會判我犯規。」

廉子文提到，「我真的為韋內馬爾斯感到抱歉，每位選手都為奧運準備4年，所以我在最後才會對他說『對不起』...但他的情緒非常激動，還打了我一下，我覺得沒有必要用這種方式表達憤怒。」

荷蘭好手韋內馬爾斯（左）、中國選手廉子文（右）。（法新社）

