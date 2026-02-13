自由電子報
體育 棒球 韓職

韓職》來台春訓涉賭和性騷擾？樂天巨人公布調查、4人立即返國

2026/02/13 19:36

樂天巨人來台春訓。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，台南市政府提供）樂天巨人來台春訓。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，台南市政府提供）

〔體育中心／綜合報導〕目前來台春訓的韓職樂天巨人，有部分球員出入當地賭博場所一事遭社群媒體曝光，甚至被指控疑似有性騷擾情事。樂天巨人今天宣布，有4名選手曾前往非法場所，這4人將立即返國。

近日有網友在社群媒體Threads發布一處遊樂場所的監視器畫面，指控樂天巨人的球員疑似有吃豆腐的行為。但根據韓媒《OSEN》引述根據相關人士透露，否認樂天巨人球員有性騷擾情事，強調那是監視器拍攝角度畫面所產生的視覺錯覺。

韓媒《體育首爾》報導，樂天巨人透過聲明表示，「對於近期球隊相關事件造成各位困擾，我們深感抱歉。經與球員面談並調查事實後，確認羅承燁（ 나승엽）、高承愍（고승민）、金東赫（김동혁）、金世民（김세민）等4名選手，曾出入該國列為非法的場所。」

「不論理由為何，上述4名選手的行為已經違反韓職聯盟（KBO）和球團內部規章，球團立即決定要求安排返國。」樂天巨人說，後續將展開全面調查，若有進一步確認的問題，將嚴正處理，同時也已經對全體球員發出警告。

其中，羅承燁是2023年亞冠賽、2024年世界棒球12強賽的南韓隊國手。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

