經典賽》「有可能最後一次打國家隊」 陳冠宇換穿20號的感性告白

2026/02/13 20:44

陳冠宇（右）。（記者李惠洲攝）陳冠宇（右）。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕這屆經典賽台灣隊35歲左投陳冠宇，沒有選穿自己在國家隊和樂天桃猿所熟悉的背號17號球衣，而是換穿20號，台美混血戰將「費仔」費爾柴德挑走17號，為什麼？

陳冠宇解密，他透露，之前台灣隊總教練曾豪駒詢問是否願意打經典賽，「後來我有答應，曾總說還有一件事喔，17號沒有囉，你還可以接受嗎？我說可以啊、可以啊，當然沒問題！進來我才知道費仔穿嘛，他喜歡當然OK，我就選滿有意義的背號。」

至於20號的意義，陳冠宇感性地說，「2006年我第一次進國家隊，打到2026年剛滿好20年，這次有可能是我最後一次打國家隊，我想選20號的意義，是告訴自己20年走來，很驕傲也很不容易，可以被國家隊詢問20年，20號對我來說是很重要的背號。」

陳冠宇是12強世界冠軍台灣隊牛棚大將，只是2017、2023年征戰經典賽都在預賽就被淘汰，他表示，這次打經典賽不知道會不會有好結果，盡全力幫助球隊，畢竟經典賽是最高層級的國際賽事，非常希望留下美好的告別禮物，畫下完美的句點。

談到近況調整，陳冠宇說，過年前會再投1次牛棚，第二階段集訓開始比賽，目前都在自己的規劃中，一開始向台灣隊報到，就特別去找球速比較快的學弟曾峻岳一起傳接球，畢竟自己一開始調整進度落後大家很多，「我一直看峻岳投球，督促自己球速要更加接近他，讓自己進度拉得更快一點，上緊發條，效果還滿好的。」

陳冠宇（左）。（記者李惠洲攝）陳冠宇（左）。（記者李惠洲攝）

