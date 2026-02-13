自由電子報
MLB》認證山本由伸更強大！ 小葛雷諾評「投手大谷」不難對付

2026/02/13 22:34

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在去年世界大賽惜敗給道奇，無緣世界大賽冠軍。藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）近日接受專訪，坦言道奇日本強投山本由伸比日本巨星大谷翔平更難對付。

小葛雷諾近日接受西班牙自媒體頻道「Yancen Pujols」專訪時說，「我知道我們是面對夢幻隊，所有人都不看好我們。人們都在預測我們會被橫掃出局。但老實說，大谷翔平其實沒有那麼難打。」

小葛雷諾。（資料照，法新社）小葛雷諾。（資料照，法新社）

小葛雷諾認為山本由伸更難對付，「不過，山本就不一樣了。對，那傢伙真的很狠，根本是MVP等級，我向他致敬。他一直把球壓在低角度，對每個人都能丟出好球並主宰賽場。大谷，沒有那麼難。」

「我們在整個系列賽就是一來一往，這就是為何我會說，那次世界大賽是我人生中最棒的時光之一。真的打得非常開心。」小葛雷諾說道。

大谷翔平去年重拾投打二刀流，「投手大谷」在世界大賽先發2場，吞下1敗、防禦率7.56，共投8.1局賞9次三振，被擊出兩發全壘打，被打擊率3成44，每局被上壘率1.68。小葛雷諾就曾在去年世界大賽G4從大谷翔平手中擊出兩分砲。

山本由伸在去年世界大賽出賽3場有2場先發，包含G7「中0日」登板，拿到3勝、防禦率僅1.02，幫助道奇達成二連霸壯舉。

