撞球》中式九球成「台灣內戰」！柯氏兄弟橫掃中國包辦千萬獎金

柯秉逸（右）、柯秉中（左）明（14日）晚將會師中式九球決賽，千萬獎金確定由柯家兄弟帶回台灣。（翻攝自「柯氏撞球 Ko Brothers Billiards」臉書）

〔記者陳逸寬／綜合報導〕「柯氏兄弟」會師中式九球決賽，直接把中國河北舉行的「秦皇島大師賽」打成台灣內戰！「撞球王子」柯秉逸與二弟「天王殺手」柯秉中一路過關斬將、雙雙挺進冠軍戰。不僅讓中國選手提前放年假，更包辦超過千萬台幣的冠、亞軍獎金，為台灣撞壇寫下歷史新頁，展現台灣撞球的霸氣實力。

今年1月才勇奪「CTPBA職業撞球巡迴賽」與「台北撞球職業公開賽」雙冠的柯秉逸，本月初率領二弟柯秉中、三弟柯秉漢遠征中國河北，參加「2026獨牙中式九球秦皇島大師賽」。柯氏三兄弟聯袂出擊，再度展現台灣撞壇的強勁實力。

今（13）日賽事進入四強階段。柯秉中率先登場，正面對決在八強賽淘汰楚秉杰的鄭肖淮。雙方前段攻防拉鋸、戰況緊繃。第23局時仍落後31分的柯秉中開始展開反攻；關鍵第27局，鄭肖淮出現母球洗中袋的致命失誤，柯秉中接手後穩定完成清檯得分，一舉扭轉戰局。氣勢翻轉後，柯秉中再連摸3局「大金」（10分），比分迅速拉開，徹底壓制去年「臨海大師賽」冠軍鄭肖淮，最終以121比82完成逆轉，率先搶下決賽門票。

晚間壓軸登場的柯秉逸，對決號稱「陝西第一桿」的郝添。第6局率先拿下「大金」後，柯秉逸掌握全場節奏，全面壓制對手，最終以113比79取勝，完成兄弟會師壯舉，也讓中國地主軍提前出局。明晚冠軍戰將正式上演「柯家內戰」。

中國近年積極推廣「中式台球」，並祭出高額獎金吸引世界各地好手參賽。本屆冠軍可獨得200萬人民幣（約新台幣910萬元），亞軍亦有80萬人民幣（約360萬元），賽事更選在春節前夕，以「中式台球，回家過年！」為宣傳口號。未料柯氏兄弟強勢挺進決賽，以實力「呼應」主題，讓300多位選手提前返鄉，也為台灣選手在中式撞球舞台開啟嶄新篇章。

值得關注的是，柯氏兄弟長年征戰美式撞球，近兩年才積極跨足中式體系，形成「美中雙修」布局。儘管同為九號球比賽，但美式與中式在球桌、袋口、計分與戰術上，皆有顯著差異。能在短時間內完成技術轉換，並於兩種體系接連締造佳績，充分展現其高度適應能力與全面技術實力，更顯難能可貴。

今年1月勇奪「CTPBA職業撞球巡迴賽」與「台北撞球職業公開賽」雙冠後，柯秉逸振臂高呼慶祝。（資料照，記者陳逸寬攝）

