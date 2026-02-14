自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧越野滑雪》台灣睽違42年第一人 李杰翰聽到中文加油聲很感動

2026/02/14 07:10

李杰翰。（奧會提供）李杰翰。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕18歲小將李杰翰昨在米蘭科爾蒂納冬季奧運迎來五環殿堂初登場，在越野滑雪男子10公里個人計時賽自由式項目，以28分39秒3完賽、在113名選手中排在106名，結束初體驗，他表示很享受其中。

李杰翰自小展現不俗運動能力，曾同時入選現代五項和越野滑雪青少年國手，2023年專心投入越野滑雪，2024年成功取得冬季青年奧運資格，去年獲選亞冬運國手，3月在挪威的世錦賽成功取得資格，成為台灣睽違42年首位冬奧男子越野滑雪選手。

李杰翰指出，此次賽道難度不低，不只陡坡很多，下坡也不好控制，許多選手都有摔倒的狀況，所幸最後順利完成滑行，他也透露，比賽前一天練習時曾滑錯路線，所以有點緊張，「這次路線比較複雜，三圈都不一樣，但今天標示滿清楚的，我有把路線記得很完整，滑起來就滿順利。」

李杰翰比賽途中聽到許多觀眾用中文幫他加油，很多都不是他認識的人，讓他聽了很感動，「奧運畢竟是最高殿堂，還是會緊張，但到賽場後就比較專注，滑的時候很享受，結束後反而覺得時間過很快。」

首次在奧運與各國好手同場競技，李杰翰坦言，並未過度關注對手，而是專注在自己的表現上，他說：「有看到頂尖選手的滑行，會覺得自己還有一大段距離，很多地方可以再進步。」他指出，過去弱項就是自由式，自從確定冬奧要參加自由式之後就勤練，覺得在技巧及動作各方面都已經進步不少。

李杰翰接下來將返台繼續訓練，備戰2月底挪威的世界青年錦標賽，他表示，沒有設定特別的目標，會將它視為這賽季訓練成果的檢視，展望下個賽季，李杰翰希望能有更多跟亞洲強權選手一起訓練的機會，「韓國、日本比較近，選手實力差距也沒有跟世界頂選手那麼大，先從差一點點的開始追逐。」

李杰翰。（奧會提供）李杰翰。（奧會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中