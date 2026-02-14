冬奧越野滑雪》台灣睽違42年第一人 李杰翰聽到中文加油聲很感動

李杰翰。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕18歲小將李杰翰昨在米蘭科爾蒂納冬季奧運迎來五環殿堂初登場，在越野滑雪男子10公里個人計時賽自由式項目，以28分39秒3完賽、在113名選手中排在106名，結束初體驗，他表示很享受其中。

李杰翰自小展現不俗運動能力，曾同時入選現代五項和越野滑雪青少年國手，2023年專心投入越野滑雪，2024年成功取得冬季青年奧運資格，去年獲選亞冬運國手，3月在挪威的世錦賽成功取得資格，成為台灣睽違42年首位冬奧男子越野滑雪選手。

李杰翰指出，此次賽道難度不低，不只陡坡很多，下坡也不好控制，許多選手都有摔倒的狀況，所幸最後順利完成滑行，他也透露，比賽前一天練習時曾滑錯路線，所以有點緊張，「這次路線比較複雜，三圈都不一樣，但今天標示滿清楚的，我有把路線記得很完整，滑起來就滿順利。」

李杰翰比賽途中聽到許多觀眾用中文幫他加油，很多都不是他認識的人，讓他聽了很感動，「奧運畢竟是最高殿堂，還是會緊張，但到賽場後就比較專注，滑的時候很享受，結束後反而覺得時間過很快。」

首次在奧運與各國好手同場競技，李杰翰坦言，並未過度關注對手，而是專注在自己的表現上，他說：「有看到頂尖選手的滑行，會覺得自己還有一大段距離，很多地方可以再進步。」他指出，過去弱項就是自由式，自從確定冬奧要參加自由式之後就勤練，覺得在技巧及動作各方面都已經進步不少。

李杰翰接下來將返台繼續訓練，備戰2月底挪威的世界青年錦標賽，他表示，沒有設定特別的目標，會將它視為這賽季訓練成果的檢視，展望下個賽季，李杰翰希望能有更多跟亞洲強權選手一起訓練的機會，「韓國、日本比較近，選手實力差距也沒有跟世界頂選手那麼大，先從差一點點的開始追逐。」

