MLB》去年打擊陷入低潮 前大谷隊友短約轉戰釀酒人

倫吉佛與大谷翔平曾是隊友。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）的消息指出，洛杉磯天使內野手倫吉佛（Luis Rengifo）以1年短約加盟密爾瓦基釀酒人。

倫吉佛將會獲得350萬美元（約新台幣1.1億元）的保障薪資，合約內還包含2027年價值1000萬美元（約新台幣3.1億元）的共同選擇權，此外還有150萬美元（約新台幣4707.6萬元）的激勵獎金。

美國時間26日將滿29歲的倫吉佛，生涯7年大聯盟生涯都在天使度過，也曾是二刀流巨星大谷翔平在天使時期的隊友，2022到2024年都繳出聯盟平均以上的進攻水準，去年也出賽147場寫下生涯新高，但打擊卻一厥不振，繳出.238/.287/.335的打擊三圍，9轟與43分打點進帳，wRC+73。

大聯盟官網寫道，倫吉佛上個賽季的低潮要歸咎於被三振率的提升，19.2%的K%成為自2022年以來最高，此外2022到2024年期間都能打出破4成的長打率，但去年卻驟減只剩下.335。

雖然遇到比較低迷的賽季，但官網表示，倫吉佛的強勁擊球率與擊球均速並沒有太多的下滑，而主要以二、三壘守備工作為主的他，也在游擊大關與3個外野守位都有出賽紀錄，因此可以期待他在轉戰新東家後重拾能力。

