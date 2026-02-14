冬奧》李宇翔長曲放手一搏完成四圈跳 冰上之花將繼續綻放

李宇翔。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕零失誤跳完三圈半及四圈兩個高難度動作，花滑新星李宇翔在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子花式滑冰長曲決賽完美落地，比賽結束當下，他笑著躺下享受所有人為他歡呼的時刻，他感謝義大利、感謝米蘭、感謝這一塊冰場，更感謝花滑帶來這一段驚喜旅程。

李宇翔在短曲拿到第24名，晉級長曲決賽以第一順位出場。他臉上掛著笑容，自信在冰上跳躍，原先在短曲賽事還有點瑕疵的三圈半順利落地，今天早上才決定加入的四圈跳也完美達成。最後他以短曲72.41分、長曲141.92分，總分214.33，排名第23名。

「我覺得非常開心，也突破了自己，一切都很美好。」李宇翔透露，上次完成四圈跳已經要回溯到2025年哈爾濱亞冬運，之後他一直找不到感覺，許久沒有把這個動作放進訓練菜單裡，「但我覺得這是我第一次奧運，都晉級決賽了就搏一搏吧，早上練習怎麼跳都可以落。」而這一跳也讓他成績有所突破，即便最終名次只上升一名，對他來說仍意義非凡。

賽前暖身時，李宇翔滑了幾圈，突然雙手合十、低著頭在冰面上滑行了一下，他透露是在跟場地說話，「就是幫我集氣，我覺得是一個信心。因為我跳得好不好，除了跟我自己有關，我的冰鞋、冰面狀況也都有關，尊重這個場地的互動，因為我們是在這個場地比賽。」

最後完美完成長曲表演，李宇翔更直接躺在冰面上好幾秒鐘，除了放開身體的疲累，他腦中浮現的更多的是感謝，這一路以來，從拿到參賽資格，到短曲順利發揮、晉級長曲決賽，他覺得一切都走在不可思議的方向，「這是我喜歡的項目，我對它的熱情非常多，它一直不斷地給我驚喜。」

「我覺得這朵花算是已經完全盛開了，就在今天，希望大家都可以看到這朵這麼漂亮的花在台灣本土。」李宇翔開出的冰上之花將繼續綻放，他會帶著奶奶與過去所有師長、冰場團隊給的鼓勵與支持繼續向前進。

李宇翔下個月將前往愛沙尼亞參加世界青年花式滑冰錦標賽及捷克的世界花式滑冰錦標賽。他期盼自己能跳得更好、更穩定，但先不設下目標，他說：「繼續享受賽場、享受花式滑冰帶來的樂趣跟驚喜，看它會帶我到哪裡。」

