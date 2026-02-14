自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基塞揚王牌動刀後首度牛棚 布總盛讚：像跳水不會濺起水花的人

2026/02/14 09:57

柯爾今天開始進行牛棚練投。（美聯社）柯爾今天開始進行牛棚練投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年動刀整季報銷的紐約洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），今天在春訓基地迎來第1次的牛棚練投，總教練布恩（Aaron Boone）非常滿意，甚至用「跳水不會濺起水花的選手」來形容柯爾的狀態。

柯爾在2023年榮獲生涯首座塞揚獎後，隔年遇到手肘傷勢只出賽17場，95局的投球送出99次三振，拿下8勝5敗，防禦率3.41，ERA+118，並在去年季前的春訓階段宣告將動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），整季報銷。

柯爾今天在洋基的春訓基地、同時也是小聯盟1A的主場史坦伯納球場（Steinbrenner Field）迎來他術後首次的牛棚練投，而他有望能在熱身賽登板投球，預計5月將重返大聯盟賽場。

提到這段時間養傷的過程，柯爾說：「跟其他有類似經驗的人一樣，整個過程又長又乏味，不過隨著接近尾聲，事情開始慢慢有些進展，我基本上就是照著球團的指示去做。當他們要我加強強度時，我就加強，當他們要我不要勉強時，我就不會勉強自己。」

此外洋基總教練布恩（Aaron Boone）也強調，不會強迫柯爾盡早歸隊，反而希望他能在季末甚至10月的季後賽達到最佳狀態，「我們希望能給他充足的時間，以循序漸進的方式來確保他身體狀態是否已經準備就緒，我們不想只是為了前面多投幾場比賽就加快進度，這樣反而會影響整體表現。」

而在看完柯爾的練投之後，布恩也非常滿意，「一切看起來都很順利，他整個人都處在很棒的狀態。你知道那些從高台跳水、並在入水時沒有水花濺出的選手嗎？那就是Gerrit在投手丘上的樣子。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中