MLB》洋基塞揚王牌動刀後首度牛棚 布總盛讚：像跳水不會濺起水花的人

柯爾今天開始進行牛棚練投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年動刀整季報銷的紐約洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），今天在春訓基地迎來第1次的牛棚練投，總教練布恩（Aaron Boone）非常滿意，甚至用「跳水不會濺起水花的選手」來形容柯爾的狀態。

柯爾在2023年榮獲生涯首座塞揚獎後，隔年遇到手肘傷勢只出賽17場，95局的投球送出99次三振，拿下8勝5敗，防禦率3.41，ERA+118，並在去年季前的春訓階段宣告將動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），整季報銷。

請繼續往下閱讀...

柯爾今天在洋基的春訓基地、同時也是小聯盟1A的主場史坦伯納球場（Steinbrenner Field）迎來他術後首次的牛棚練投，而他有望能在熱身賽登板投球，預計5月將重返大聯盟賽場。

提到這段時間養傷的過程，柯爾說：「跟其他有類似經驗的人一樣，整個過程又長又乏味，不過隨著接近尾聲，事情開始慢慢有些進展，我基本上就是照著球團的指示去做。當他們要我加強強度時，我就加強，當他們要我不要勉強時，我就不會勉強自己。」

此外洋基總教練布恩（Aaron Boone）也強調，不會強迫柯爾盡早歸隊，反而希望他能在季末甚至10月的季後賽達到最佳狀態，「我們希望能給他充足的時間，以循序漸進的方式來確保他身體狀態是否已經準備就緒，我們不想只是為了前面多投幾場比賽就加快進度，這樣反而會影響整體表現。」

而在看完柯爾的練投之後，布恩也非常滿意，「一切看起來都很順利，他整個人都處在很棒的狀態。你知道那些從高台跳水、並在入水時沒有水花濺出的選手嗎？那就是Gerrit在投手丘上的樣子。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法