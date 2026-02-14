MLB》「最不用多想的決定！」馬林魚塞揚強投再扛開幕戰先發

阿爾坎塔拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）將在28日新賽季首戰，擔綱主場開幕戰的先發投手，生涯第6度接下此任務寫下隊史新高。

阿爾坎塔拉2022年以ERA+180的超鬼神表現，收穫國聯塞揚獎殊榮，但在2024年因動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季報銷。

請繼續往下閱讀...

去年重返大聯盟賽場後，在明星賽前仍無法找回最佳狀態，這段期間18場出賽的防禦率高達7.22，但在明星賽後判若兩人，13場的比賽中投出7勝3敗、ERA3.33的成績，這也讓總教練麥卡洛（Clayton McCullough）決定再把開幕戰先發的重責大任交給他，「在進入春訓之前，這大概是我最不需要多想的決定之一。」

馬林魚總管班迪克斯（Peter Bendix）坦言，去年球季的阿爾坎塔拉基本上是邊打邊養傷，「去年上半季他在大聯盟的狀態還是沒有很好，不過來到下半季就扭轉過來了，我們看過Sandy去年最後兩、三個月那超強的表現，所以能夠看到完全體的Sandy在開幕戰上場非常令人興奮。」

除了例行賽之外，阿爾坎塔拉還會代表家鄉多明尼加征戰世界棒球經典賽，對此教頭麥卡洛預期他在參賽期間就能把投球局數逐步拉長，等回球隊春訓時，身體狀態會相當不錯，「我預期到了開幕戰時，Sandy的狀況會完全到位，甚至至少非常接近他春訓就能達到的水準。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法