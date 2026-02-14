自由電子報
足球

無人機足球運動夯 屏東16歲男高生全台首批裁判培訓

2026/02/14 10:21

教育部無人機推廣辦公室主辦2026年「無人機足球競賽系列活動」裁判培訓營。（民眾提供）教育部無人機推廣辦公室主辦2026年「無人機足球競賽系列活動」裁判培訓營。（民眾提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕教育部無人機推廣辦公室主辦2026年「無人機足球競賽系列活動」裁判培訓營，日前在國立高雄科技大學圓滿落幕。歷經北、中、南三梯次嚴格篩選與高強度特訓，全台首批無人機足球裁判培訓正式完成，未來將依培訓成果與審核機制投入即將登場的2026年「無人機足球」賽事，為台灣科技體育建立更完善的競賽制度。

教育部為培植國內無人機足球運動風氣，並為健全賽事制度，2月上旬在高科大舉行全台首批無人機足球裁判培訓，培訓最終日邀請業界重量級導師黃永立教練擔綱授課，傳授豐富的國際執法背景與競賽視野解析國際賽事判準核心，也透過實務案例引導學員建立敏銳的賽場洞察力與公正意識，讓台灣裁判培育體系從起步即與國際標準接軌。

裁判培訓活動中年紀最小的學員為年僅16歲的廖唯楷，目前就讀內埔美和高中1年級的他，是道地的內埔人，在2年前就已開始投入無人機足球競賽，希望自選手身分外，再跨足裁判，他已在多次賽事實戰與專業課程中累積經驗，並全程參與培訓與術科測驗，面對高強度判讀與實境考核，展現沉穩態度與高度學習力。

廖唯楷說，無人機足球不僅是科技競技，更是一項講求紀律與公平的運動，會參加裁判培訓讓我更理解比賽運作，也希望未來有機會站上更大的舞台，「也盼未來為台灣無人機運動盡一份力量。」，他並順利通過培訓，可望正式取得裁判資格。

他的父親廖士魁說，兒子兩年前就已開始投入無人機運動，屏東對無人機運動是極為友善，包括像是附近竹田鄉的無人機飛場，既然兒子有興趣，他當然是全力支持，

主辦單位則強調，裁判資格仍須依培訓結果與審核程序認定，但年輕世代的投入象徵無人機足球運動正持續向下扎根。未來將透過競賽、裁判制度與人才培育並進，推動台灣科技體育與國際接軌，培養具備專業素養與世界視野的新世代人才。

廖唯楷（右）。（民眾提供）廖唯楷（右）。（民眾提供）

