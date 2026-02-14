MLB》「相處時間真的太短了...」痛失愛女的道奇左投公開感謝各方支持

費西亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）去年遭遇喪女之痛缺席世界大賽，今天來到球隊進行訓練後公開發布聲明，除了謝謝各方的支持外，也鼓勵所有遇到相同事件的人們勇於說出來。

費西亞在去年的世界大賽前夕因家庭因素缺陣，直到球隊奪冠後才宣布缺席理由為愛女絲特玲（Sterling Sol Vesia）離世，在賽事進行期間也看到道奇後援群的帽子都寫下費西亞的背號「51」，而對手多倫多藍鳥也在第6戰一同加入，不分敵我都為此事表達哀悼。

今日費西亞也正式來到球隊進行春訓，而他也在練球結束後現場發表聲明，這也是他經歷重大變故後首次公開談及此事，其中他非常感謝他的妻子凱拉（Kayla Vesia）以及道奇、藍鳥兩球團和球迷在這段期間給予他們支持，「我們從中學到，人生隨時都可能發生巨大的轉變，整個事件的發生只花了10分鐘而已。絲特玲是這個世界上最美麗的女孩，我們曾擁抱過她、替她換尿布、念書給她聽，也深深愛著她。但我們一起相處的時間，真的太短了。」

費西亞說道，缺席世界大賽的決定非常困難，但「只要我的家人需要我，任何決定都變得非常容易。」此外，他也坦言與妻子在6周前開始接受心理治療，並鼓勵那些遇到相似情形的人們勇於說出來，「向人傾訴確實會有所幫助，不要害怕說出來，你的心裡健康也非常重要。」

而在上個月底，NFL（國家美式足球聯盟）洛杉磯公羊隊贈送給一件繡有女兒名字的全隊球員簽名球衣，這份暖心舉動也讓費西亞非常感激，他表示這件球衣將會裱框並掛在家中。

Alex Vesia shares a heartfelt, 6-minute message upon his return to the Dodgers after the loss of his newborn baby.



All of Dodgers Nation loves you and Kayla, Alex pic.twitter.com/TNC1fhnsOs — Dodgers Nation （@DodgersNation） February 13, 2026

