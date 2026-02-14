自由電子報
NBA名人賽

NBA名人賽》比斑馬還高！229公分巨神兵20分21籃板超狂 林書豪飆8分球

2026/02/14 13:03

佛爾。（美聯社）佛爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA全明星週今天登場，由名人賽揭開序幕，身高229公分的「巨神兵」佛爾（Tacko Fall）一柱擎天，繳出20分、21籃板、5火鍋超狂表現。

本屆明星週在快艇的全新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，率先登場的名人賽有許多前NBA球員與跨界的明星選手入選，包含林書豪、佛爾、太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）、《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）、漫威英雄劉思慕等人。

賽前開球嘉賓請到馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他與佛爾站在一起，形成2大巨塔同框的畫面。佛爾全場攻下20分、21籃板、5火鍋，助隊Team Giannis以65：58擊敗Team Anthony。

曾締造「林來瘋」傳奇的林書豪，繼去年擔任新秀挑戰賽教練後，今年應邀參與名人賽，已退休的他重披戰袍，拿下12分、15籃板，關鍵時刻投進「8分球」，成為一大亮點。

