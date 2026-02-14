自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》陳柏毓第2度投Live BP飆速152公里 今晚搭機返美備戰春訓

2026/02/14 12:45

陳柏毓。（記者李惠洲攝）陳柏毓。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕24歲的美職海盜右投陳柏毓在經典賽台灣隊30人名單，今天晚上他搭機返美備戰春訓前，上午先在澄清湖球場第2度投Live BP（實戰投打練習），總計面對7人次、投35球，有7球在150公里以上，最速152公里，他預計月底與台灣隊會合。

日前陳柏毓在高雄國訓中心投入台灣隊集訓期間，曾投過1次Live BP，今天對台鋼雄鷹第2場練習賽前，他再投1次Live BP，台灣隊總教練曾豪駒和投手教練林岳平、王建民在場邊緊盯投球狀況。

台鋼雄鷹外野手高聖恩是Live BP其中1名上場的打者，他指出，陳柏毓速球有尾勁，卡特球掉得很漂亮，目前還在春訓期間，以這個時間點來看算調整得很不錯。

對於陳柏毓第2度Live BP的狀況，曾豪駒說，「穩定度還不錯，有一些球種的進壘位置，他覺得還需要再微調，透過每一次實戰找到最好的感覺。」

去年陳柏毓在海盜2A出賽26場其中23場先發，戰績4勝11敗、防禦率5.73，在3A出賽3場都是先發，拿下2勝0敗'防禦率0.66。

去年陳柏毓代表台灣隊打經典賽資格賽，如今再度披上國家隊戰袍，曾豪駒說，「柏毓投球更加沉穩，每一年都有經驗累積成長，去年在小聯盟前半段有好成績，來報到時他有說，後半段可能因為體力的關係，狀況有點掉下來，今年怎麼把好狀的況延續下去是一大課題。」

陳柏毓。（記者李惠洲攝）陳柏毓。（記者李惠洲攝）

