NCAA》單場3響全是滿貫砲！貝勒大學大四重砲轟出50年來超狂紀錄（影音）

BAYLOR FIRST BASEMAN TYCE ARMSTRONG HITS THREE GRAND SLAMS TO START THE SEASON



He’s only the second player since 1957 to hit three grand slams in a D-I game. pic.twitter.com/cFQ1qGRBrn — SportsCenter （@SportsCenter） February 14, 2026

〔體育中心／綜合報導〕今日在NCAA大學賽場出現煙火秀！就讀貝勒大學的大四生阿姆斯壯（Tyce Armstrong）上演單場三響砲，且3轟皆是滿貫全壘打，寫下50年首見的超狂紀錄。

今日貝勒大學與新墨西哥州立大學進行今年賽季的開幕戰，擔任一壘手兼四棒打者的阿姆斯壯，3局下半滿壘的情況下，面對偏低球路仍一棒扛出左外野大牆，幫助球隊5：0領先。來到4局下半，阿姆斯壯又再度迎來滿壘的進攻機會，此時他相中內角球再度一棒炸裂，單場敲出第2發全壘打，讓球隊有著9：0的大幅領先。

請繼續往下閱讀...

然而這場瘋狂的比賽還未結束，7局下半團隊再次創造滿壘局面給阿姆斯壯，這一次他狠狠咬中高位速球再一次轟出左外野上演單場三響砲，且3支全壘打通通都是滿貫砲，讓比賽最終因分差過大，以15：2提前結束比賽，成為另類的「再見全壘打」，連賽事主播都忍不住大喊：「這簡直太誇張了！（That is absolutely nuts.）」

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，阿姆斯壯成為1976年就讀路易維爾大學的拉芳坦（Jim LaFountain）後，第2位達成單場比賽狂轟3發滿貫砲的球員，距今已長達50年。

美國職棒大聯盟的歷史上有13位選手曾單場敲出兩發滿貫砲，但從未有人1場比賽打出3支，不過大聯盟曾經出現過單隊單場3發滿貫全壘打的紀錄，美國時間2011年8月25日由效力紐約洋基的馬丁（Russell Martin）、葛蘭德森（Curtis Granderson）以及卡諾（Robinson Cano）面對運動家時共同締造。

阿姆斯壯今日達成單場三響砲全部都是滿貫全壘打的超狂壯舉。（圖片取自Baylor Baseball X）

