NBA新秀挑戰賽

NBA新秀挑戰賽》「中國約基奇」8分鐘飆10分！ 七六人探花奪MVP比肩艾佛森紀錄

2026/02/14 13:37

楊瀚森。（路透）楊瀚森。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA全明星週今天登場，新秀挑戰賽由名人堂球星卡特（Vince Carter）領軍的「Team Vince」奪冠。

Team Vince首戰靠著七六人選秀探花艾奇康（VJ Edgecombe）猛砍17分，以41：36擊敗傳奇名將麥葛瑞迪（Tracy McGrady）掛帥的「Team T-Mac」，晉級決賽。

來到決賽，艾奇康再度建功，關鍵時刻2罰俱中投進致勝分，助隊以25：24力壓「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）掌軍的「Team Melo」，奪下冠軍，艾奇康獲選為最有價值球員。

根據《StatMuse》指出，過往能在新秀挑戰賽拿下MVP的七六人選手，只有「戰神」艾佛森（Allen Iverson）和伊古達拉（Andre Iguodala），艾奇康成為隊史第三人。

此外，效力拓荒者的中國20歲新星楊瀚森也參與這場盛宴，他代表「Team Austin」，上場8分鐘，5投4中繳出10分、2籃板，但球隊無緣晉級。

身高216公分的楊瀚森，是中國備受期待的新生代長人，甚至被中國球迷譽為「中國約基奇」，他去年投入NBA選秀會，首輪第16順位中選。

