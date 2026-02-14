自由電子報
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》移防到極為陌生的右外野 陳傑憲有話直說「很生疏！」

2026/02/14 13:56

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天在澄清湖球場對台鋼雄鷹第2場練習賽，台灣隊長陳傑憲續扛3棒、守右外野，由於他在統一獅主守中外野，也有守左外野，右外野這個守位對他而言異常陌生，他坦言，「很生疏！」

陳傑憲中職生涯守外野639場有594場先發，守備局數超過5000局，以中外野505場、守4167局最多，左外野守143場，右外野只守過9場有8場先發，共守67局0失誤。

陳傑憲坦言，基本上生涯守右外野是不熟悉的，去年餅總（統一獅總教練林岳平）有說，林安可離開的話，他就要頂上右外野，這次台灣隊集訓有練右外野守備，很認真努力地熟悉，只是比賽經驗較少，透過這幾場熱身賽趕快熟悉。

陳傑憲指出，雖然都是守外野，但球打出來的角度，右外野和左、中外野都不同，正在努力中，希望正賽開打前趕快熟悉，不要帶著不安的心情站上國際賽舞台。

昨天首場練習賽第3局台鋼雄鷹捕手吳柏萱推成右半邊飛球，陳傑憲有機會接到，結果球落地形成二壘安打，今天陳傑憲在第2局上演美技守備扳回顏面。

「我個人的問題。」陳傑憲認為，打者擊出右外野的球會向線邊飛，昨天吳柏萱擊球後，他沒想到會飛這麼遠，評估吳柏萱前兩球掌握得沒有很理想，跟不上投手的球速，所以守備有往前站位，如果正常站位應該可以接到，「我不想讓他擊出德州安打，殊不知球飛得很深遠，隊方是捕手，也不是重砲手，所以往後守。」

陳傑憲指出，一直以來國際賽的球就比較彈，不管12強賽或經典賽的球都比中職的球還彈，相對地，自己守備還在適應擊球飛行速度，昨天那一球就比想像中還遠。

