體育 競技運動 奧運

冬奧》終結連14場不敗神話僅獲第8名 美國「四周跳之神」馬里寧：我搞砸了

2026/02/14 15:23

馬里寧。（法新社）馬里寧。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰男子長曲項目今登場，奪金熱門美國「四周跳之神」馬里寧（Ilia Malinin）意外失常，出現2次失誤，最後僅收下第8名，他坦言，五環殿堂的壓力超乎想像。

21歲的馬里寧是花滑界的天才新星，自2023年起橫掃各大賽冠軍，已經連續14場不敗，這次在短曲項目也再度展現王者風範，拿下108.16高分，以排名第1晉級長曲決賽。

原本外界期待馬里寧能成為第一個在冬奧完成艾克索4周跳的選手，不料他今狀態不佳，先在勒茲4周跳摔倒，接著在沙克4周跳接艾克索3周跳時再度失誤，最終在長曲項目僅獲得156.33分，總分264.49分寫下近4年最差成績，哈薩克名將謝德羅夫（Mikhail Shaidorov）則以291.58分驚喜摘金。

「我搞砸了，」馬里寧賽後受訪時難掩失望表示，「這是我腦海浮現的第一個念頭，這不可能發生在我身上，整季我都在為此準備，我對自己的表現很有信心，結果卻是如此，真的無法以言語形容。」

馬里寧不諱言，奧運是截然不同的殿堂，「我只是覺得我需要做的就是上場，相信一直以來每一場比賽都遵循的流程，但當然，奧運和其他比賽不一樣，這裡是奧運，大家只有經歷過才能真正意識到這種壓力與緊張，所以這一切真的讓我不知所措，我完全失去了節奏。」

