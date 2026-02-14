自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》人生第一次在東京巨蛋作戰 林子偉難掩興奮

2026/02/14 16:49

林子偉。（記者李惠洲攝）林子偉。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕上一屆經典賽林子偉扛台灣隊3棒右外野手，14打數敲1安是一發陽春砲，累計打擊率0.071，這一屆經典賽他再度入選國家隊，定位是能守內、外野的工具人，他說，「這次能正選真的很開心，也是我第一次在東京巨蛋比賽，我會把該做的事情做好。」

這兩天台灣隊與台鋼雄鷹進行兩場練習賽，林子偉昨3支1，今天3支2，另有1次觸身球，累計打擊率5成，他強調，不管結果如何，他還是注重擊球節奏，過程漂亮就好，結果就交給上帝。

再戰經典轉型工具人，林子偉說，不管有沒有先發都把自己準備好，這次賽事主要守內野，也會兼守外野，打擊練習時會去外野守備適應飛球路線，不然正賽不適應就糟了，以前有守過外野，大概知道球會怎麼跑，只是距離會拉長，看球這方面還要再加強。

經典賽由大聯盟主辦，這屆經典賽採大聯盟規則，導入投球計時器，投手在壘上沒人時須在15秒內出手，壘上有人則是18秒，否則記1壞球，打者須在倒數計時剩餘8秒前進入打擊區準備，否則記1好球。

昨天首場練習賽第4局林子偉準備打擊，結果超時違規被記1好球，同意的過錯今天不再犯，他說，「我以為自己已經夠快了，昨天上去看秒數想說完蛋了，下一次盡量再快一點，打者擊球後，還沒結束這個Play，我先慢慢走上去，不然時間真的趕不上，今天就還好，倒數9秒就要看投手，昨天不太適應，今天有在自己的節奏上面。」

去年經典賽資格賽即導入投球計時器，當時林子偉也有參賽，他說，去年WBC資格賽可能還不習慣，滿多人超時的，這次集訓不管熱身賽，節奏盡量快一點，盡量去適應。

