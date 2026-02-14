TPBL》國王輕取戰神本土10人戰隊 王柏智灌籃失手「下次不會再放槍了」

國王王柏智。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰全本土應戰的台北台新戰神，團隊6人得分超過雙位數，以116：95寫意取勝，收下4連勝，持續受到傷兵所困的戰神則苦吞5連敗。

戰神近日深陷傷兵魔咒，繼週三面對海神以全本土應戰後，今踢館國王主場，不只仍然沒有登錄任何1名洋將，就連本土主力丁聖儒、錢肯尼也都因傷無法出賽，只剩下10名可用之兵，週末背靠背二連戰的國王面對對手殘陣，上半場就開始以單洋將應戰，打完上半場取得70：56大幅度領先。

戰神本土陣容易籃後嘗試反撲，倒數4分46秒雷蒙恩外線破網一度幫球隊追到78：81，但國王很快回神，回敬一波17：0攻勢，讓分差擴大至20分，末節在勝負提前定調下，國王也陸續換上全本土陣容，中鋒王柏智此役有不少發揮機會，倒數25秒抄截得手後想要暴扣卻「放槍」，也讓他露出無奈表情。

飛米今上場20分鐘就攻下21分、6籃板，喬丹拿下17分，林彥廷替補貢獻17分，王柏智拿下13分寫下TPBL生涯新高，他賽後表示，「今天放了幾槍，灌籃沒進，就是繼續努力，下次不會再放槍了。」

戰神今以黃聰翰22分最佳，雷蒙恩挹注20分、12籃板，謝銘駿14分、4籃板、4助攻。

國王林書緯跳投得分。（記者林正堃攝）

國王喬納森上籃得分。（記者林正堃攝）

國王飛米上籃得分。（記者林正堃攝）

國王王柏智上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神黃聰翰。（記者林正堃攝）

戰神雷蒙恩。（記者林正堃攝）

