日職》新庄監督訝異孫易磊的腳像馬一樣壯 在意古林睿煬改變揮臂

孫易磊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前在春訓的日本火腿，今天進行隊內紅白戰，台灣好手古林睿煬1局失1分、最快投到155公里。而21歲的台灣新星孫易磊則是2局失1分。火腿監督新庄剛志提到古林的揮臂方式有變，也訝異孫易磊的身體變壯了。

日媒《Daily》報導，古林睿煬今天共面對8名打者，被敲3安、丟2次保送，失掉1分。

請繼續往下閱讀...

新庄剛志評古林睿煬的表現時說，稍微在意的是，看起來手臂的揮臂方式有些不一樣，進入最高點的時機好像變慢，「他急著想把動作找回來時，球就會偏高...覺得有點變了，本人或許說沒變，在我看來是有改變的。」

而孫易磊今天面對10名打者被敲2安，失掉1分，最快為152公里。新庄剛志指出，孫易磊的身體變壯，「我覺得他現在是把身體變壯後，逐漸與以前的投球方式做調整的階段。等到調整好後，實力會再提升一、兩個層級。可能還要再一些時間。」

「腳變得和馬一樣壯，真的能在3個月內變那麼大嗎？應該是做了不少訓練。」新庄剛志說，「身體變壯的努力我能理解，但如果球投不好就沒有意義，我想他還在調整、磨合的階段。」

此外，古林睿煬和孫易磊都是今年3月世界棒球經典賽台灣隊的國手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法