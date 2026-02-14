TPBL》肯定全本土展現競爭力 許皓程期許傷兵歸隊「展現戰神真正的實力」

戰神連2場以本土球員應戰。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台北台新戰神今在農曆年前最後一戰以10人全本土戰隊不敵新北國王，苦吞5連敗，總教練許皓程肯定本土球員仍展現競爭力，也期待年後傷兵能陸續歸隊，發揮團隊真正的實力。

戰神陣中4名洋將梅克、基德、弗利沙與威力斯都因身體狀況高掛免戰牌，今就連本土主力丁聖儒、錢肯尼也都無法出賽，只登錄10名球員，今打完上半場就陷入56：70落後，易籃後一度追到只剩3分差，可惜隨後被國王拉出一波17：0的攻勢，無力扭轉戰局。

戰神上週末兩戰只有單洋將梅克，本週兩場更都以全本土出賽，許皓程表示，在這波傷兵潮中，本土球員都展現競爭力，也希望本土球員能繼續保持信心與企圖心，「希望年後的比賽可以全員到齊，健康出賽。」

戰神在苦吞5連敗後目前以8勝15敗在聯盟排在第6名，僅領先爐主高雄海神1.5場勝差，許皓程總結上半季表示，「以戰績來說當然不是很理想，但在輸球的比賽，球員也都打出很好的內容與競爭性，還是期待年後洋將可以陸續歸隊，到時候我們才能真正展現屬於我們戰神的球風與實力。」許皓程也表示，由於逼近3月9日的洋將大限，外援陣容應該不會再更動。

戰神教練許皓程。（記者林正堃攝）

