自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》肯定全本土展現競爭力 許皓程期許傷兵歸隊「展現戰神真正的實力」

2026/02/14 18:00

戰神連2場以本土球員應戰。（記者林正堃攝）戰神連2場以本土球員應戰。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台北台新戰神今在農曆年前最後一戰以10人全本土戰隊不敵新北國王，苦吞5連敗，總教練許皓程肯定本土球員仍展現競爭力，也期待年後傷兵能陸續歸隊，發揮團隊真正的實力。

戰神陣中4名洋將梅克、基德、弗利沙與威力斯都因身體狀況高掛免戰牌，今就連本土主力丁聖儒、錢肯尼也都無法出賽，只登錄10名球員，今打完上半場就陷入56：70落後，易籃後一度追到只剩3分差，可惜隨後被國王拉出一波17：0的攻勢，無力扭轉戰局。

戰神上週末兩戰只有單洋將梅克，本週兩場更都以全本土出賽，許皓程表示，在這波傷兵潮中，本土球員都展現競爭力，也希望本土球員能繼續保持信心與企圖心，「希望年後的比賽可以全員到齊，健康出賽。」

戰神在苦吞5連敗後目前以8勝15敗在聯盟排在第6名，僅領先爐主高雄海神1.5場勝差，許皓程總結上半季表示，「以戰績來說當然不是很理想，但在輸球的比賽，球員也都打出很好的內容與競爭性，還是期待年後洋將可以陸續歸隊，到時候我們才能真正展現屬於我們戰神的球風與實力。」許皓程也表示，由於逼近3月9日的洋將大限，外援陣容應該不會再更動。

戰神連2場以本土球員應戰。（記者林正堃攝）戰神連2場以本土球員應戰。（記者林正堃攝）

戰神教練許皓程。（記者林正堃攝）戰神教練許皓程。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中