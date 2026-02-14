經典賽》萬事起頭難 過去5屆WBC台灣隊第1局只得2分

台灣隊6:2練習賽擊敗台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕上一屆WBC經典賽張育成扛台灣隊4棒一壘手，4戰繳4成38打擊率外帶2轟、7分打點，榮膺A組預賽MVP，近期經典賽台灣隊與台鋼雄鷹進行兩場練習賽，教練團都把張育成擺在2棒，守一、三壘，而且都打滿全場，昨首戰3打數未敲安、獲得2次四死球，今天第2戰5打數敲2安。

談到張育成的打擊狀況，台灣隊總教練曾豪駒指出，一開始進入比賽狀態需要一點時間，今天有看到幾顆扎實的擊球，當然狀態還不是到最好，目前還在再調整階段，希望下一階段集訓找回感覺。

回顧過去5屆經典賽，台灣隊先發第2棒人選都不同，2006年為張建銘，11打數敲4安，打擊率3成64、上壘率4成62，2009年為蔣智賢，7打數敲2安，打擊率2成86、上壘率3成75，2013年是林哲瑄，18打數敲4安，打擊率2成22、上壘率2成63。

2017年經典賽台灣隊第2棒是張志豪，15打數6安打，打擊率和上壘率都是4成，2023年則是林立，15打數7安打，打擊率4成67、上壘率5成29，整體而言，台灣隊第2棒攻擊火力相當兇猛，累計打擊率3成48。

翻閱經典賽歷史，台灣隊17場比賽總計拿到79分，其中第1局只有2分，分別在2013年對澳洲、2023年對義大利各在第1局進帳1分，首局得分效率極低。

今年經典賽強力第2棒林立因故辭退，這兩場隊台鋼雄鷹的練習賽，張育成改打2棒，台灣隊長陳傑憲皆在後面打3棒，他們有機會和台美混血戰將「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森．龍，共同串聯前段棒次，在正賽開局全力搶分取得先機。

★過去5屆經典賽台灣隊每局得分狀況

半局 1 2 3 4 5 6 7 8 9 得分 2 11 12 12 6 16 4 10 6

