TPBL》「夢想家LBJ」班提爾20分、9籃板 率隊斬斷雲豹主場7連勝

蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今踢館桃園雲豹主場，在末節握有10分領先之下差點失守，最後在驚濤駭浪下以100：98險勝，斬斷雲豹主場7連勝。

夢想家本季過去3度對決雲豹都沒能贏球，今讓當家中鋒高柏鎧休兵，外援陣容為布依德、班提爾與霍爾曼，前兩節雙方你來我往，共9次互換領先，夢想家帶著48：45領先進入下半場。

易籃後，夢想家靠布依德單節獨攬11分，帶著75：68領先進入決勝節，末節忻沃克、張宗憲輪流在外線放冷箭，一度助隊領先來到10分，高錦瑋再度挺身而出，倒數1分鐘飆進3分球助隊追到只剩3分差，接著他在最後17秒於外線出手在有身體接觸下裁判沒有響哨，班提爾上籃得手後因延誤比賽被吹技術犯規。

雲豹倒數4秒靠高錦瑋助攻莊博元外線得手，再度追到98：99，讓比賽再度出現懸念，隨後克羅馬犯滿離場，米勒在落後2分下操刀最後一擊落空，夢想家以2分差踢館成功。

夢想家外線29投12中，命中率達41.4%，團隊5人超過雙位數，班提爾20分、9籃板，布依德19分，蔣淯安拿下18分寫下本季新高，霍爾曼挹注18分、10籃板，忻沃克進帳12分。

雲豹今以米勒23分最佳，克羅馬與高錦瑋都拿22分，小高有17分集中在下半場，迪亞洛18分、18籃板。

克羅馬（左）防守班提爾。（TPBL提供）

高錦瑋（TPBL提供）

