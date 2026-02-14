TPBL》悶！全場11投0中1分未得 林信寬：忘掉今天備戰明天

林信寬。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL龍頭桃園雲豹今以98：100不敵福爾摩沙夢想家，鏖戰至最後一秒，米勒執行最後一擊失手，終場以98：100敗下陣來，終止4連勝，也是雲豹本季首度敗給夢想家，林信寬此役手感不佳1分未得，他表示，會盡快忘記今天的比賽，備戰明天與中信特攻一戰。

雲豹此戰首節打完取得26：21領先優勢，但隨後面臨夢想家反撲，第4節最多落後10分下，在「小高」高錦瑋以及米勒的積極追分下，一路將比數追到僅落後1分，球隊單節更攻下30分，可惜最終還是無法完成逆轉秀。

總教練羅德爾表示，團隊其實第一節打得不錯，但上半場後段就處落後，夢想家是聯盟很有競爭力的球隊，「從開季到現在我們雙方都打得很接近，雖然我們目前取得3勝1敗優勢，但他們是一支非常有能力的球隊，要贏下去本來就非常困難。」

高錦瑋此戰攻下全場本土球員最高22分，其中17分集中在下半場，他表示，自己上半場注重在控制場上節奏，下半場因為球隊有一段時間沒有投進球，所以才會跳出來把握空檔機會出手。

替補上場的林信寬此戰出賽22分48秒，11次出手全部落空，沒有攻下任何分數，他表示，「現在就是要盡快把今天這場比賽忘掉，好好準備明天的比賽，下一場要把該做好的事情好好完成。」

