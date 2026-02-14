自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》悶！全場11投0中1分未得 林信寬：忘掉今天備戰明天

2026/02/14 20:37

林信寬。（雲豹提供）林信寬。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL龍頭桃園雲豹今以98：100不敵福爾摩沙夢想家，鏖戰至最後一秒，米勒執行最後一擊失手，終場以98：100敗下陣來，終止4連勝，也是雲豹本季首度敗給夢想家，林信寬此役手感不佳1分未得，他表示，會盡快忘記今天的比賽，備戰明天與中信特攻一戰。

雲豹此戰首節打完取得26：21領先優勢，但隨後面臨夢想家反撲，第4節最多落後10分下，在「小高」高錦瑋以及米勒的積極追分下，一路將比數追到僅落後1分，球隊單節更攻下30分，可惜最終還是無法完成逆轉秀。

總教練羅德爾表示，團隊其實第一節打得不錯，但上半場後段就處落後，夢想家是聯盟很有競爭力的球隊，「從開季到現在我們雙方都打得很接近，雖然我們目前取得3勝1敗優勢，但他們是一支非常有能力的球隊，要贏下去本來就非常困難。」

高錦瑋此戰攻下全場本土球員最高22分，其中17分集中在下半場，他表示，自己上半場注重在控制場上節奏，下半場因為球隊有一段時間沒有投進球，所以才會跳出來把握空檔機會出手。

替補上場的林信寬此戰出賽22分48秒，11次出手全部落空，沒有攻下任何分數，他表示，「現在就是要盡快把今天這場比賽忘掉，好好準備明天的比賽，下一場要把該做好的事情好好完成。」

高錦瑋。（雲豹提供）高錦瑋。（雲豹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中