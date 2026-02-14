自由電子報
體育 網球

網球》台灣第一人！何承叡組合勇闖ATP500鹿特丹男雙冠軍戰

2026/02/14 21:50

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男雙一哥何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens），今在ATP500等級鹿特丹男網賽續寫驚奇，在男雙4強以6：3、1：6、11：9扳倒頭號種子薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）組合，爆冷闖進決賽，寫下台灣男雙新猷。

何承叡世界排名暫居男雙74位，與德國好手耶本斯此次從資格賽一路過關斬將，今面對都曾高居男雙球王、在2024年攜手奪下法網冠軍的強敵，開賽連保帶破取得3：0領先，順利以6：3先下一城。

何承叡組合次盤面臨對手強勢反撲，發球局2度失守讓出，搶十大戰雙方一路拉鋸，台德聯軍克服4：6劣勢連拿4分反超，雖第一個賽末點遭對手化解，但關鍵時刻穩住陣腳，耗費1小時11分鎖定勝利。

何承叡昨剛過26歲生日，這次在鹿特丹再度寫下個人新猷，成為首位闖進ATP500決賽的台灣好手，將坐等義大利第4種子波雷里（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）與德國組合瓦爾納（Mark Wallner）與施奈特爾（Jakob Schnaitter）之間的勝方。

