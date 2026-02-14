自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》遭費城人釋出的生涯250轟明星右打 將以底薪約加盟教士

2026/02/14 23:11

卡斯泰拉諾斯。（資料照，路透）卡斯泰拉諾斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕近日遭費城人釋出的33歲明星右打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos），根據紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）在社群媒體X的最新消息，卡斯泰拉諾斯將以底薪合約加盟教士隊。

海曼指出，卡斯泰拉諾斯可以在教士隊擔任指定打擊、一壘手和外野手等位置。卡斯泰拉諾斯已經簽約，待體檢通過後生效。

生涯累積250轟的卡斯泰拉諾斯，去年攻守表現下滑，上季出賽147場，交出17轟、72分打點，打擊率2成50，標準化攻擊指數（OPS+）為88是自2013年菜鳥年以來最差，而且他在右外野防區的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-12」，並列外野手倒數第一。

此外，費城人隊去年美國時間6月16日與馬林魚的比賽中，為了守備提前把卡斯泰拉諾斯換下場，傳出讓他相當不滿、還與費城教練團發生激烈爭吵。卡斯泰拉諾斯近日在社群媒體PO出一封親筆信，坦承被換下場後帶一瓶啤酒進休息室，但他在喝酒前被隊友拿走。

原本卡斯泰拉諾斯與費城人還有1年2000萬美元（約新台幣6.3億元）的合約，費城人今年春訓前決定把他釋出。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

