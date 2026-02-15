經典賽》台灣2投日本隊強力警戒 玉木朋孝：我看過最有威力的

台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽日本隊開幕戰強碰台灣隊，前統一獅守備教練玉木朋孝向日媒剖析台灣隊30人名單，直言他個人最大警戒投手是徐若熙，「他是我在台灣看過球最有威力的投手。」更特別點名經典賽隊史首位選秀落榜出身投手林詩翔，短局數要掌握他的球並不容易。

玉木朋孝在2022年底受統一獅隊之邀擔任守備教練，去年球季結束退團，加盟日本社會人球隊擔任教練，他向《體育日本》分析台灣隊名單，「在美國打球的選手有些我不太熟，但從投手陣容來看，最難對付的是徐若熙。在我看過的台灣投手裡，他的球威是最強的。而且還有台灣投手少見的下墜型球路，變化球的控制也好。」

玉木朋孝更說，「如果是短局數，可能很難突破徐若熙，但若是先發要投長局數，需要配速時，球威有時會稍微下降。」

此外，玉木朋孝更點名林詩翔，「去年大爆發、成長很多。直球逼近150公里，也有指叉球。初次對戰很難掌握，日本最好在他登板前就分出勝負。」林詩翔在2022年投入選秀落榜，隔年再叩關獲台鋼雄鷹第8指名，去年豪取30次救援、防禦率1.79，奪新人王和救援王，新球季收到2年合約，今年月薪從10萬升至32萬，漲幅高達220%。

