經典賽》台灣隊重砲張育成有弱點 曾旅台日本教練完整剖析

張育成。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽日本隊開幕戰強碰台灣隊，前統一獅守備教練玉木朋孝向日媒剖析台灣隊30人名單，打線中心部分，他特別分析張育成的優勢和劣勢，更深度談論曾在獅隊同隊的林安可和陳傑憲。

張育成今年可望再扮演台灣隊打線中心，玉木朋孝直言，「他從大聯盟回來後傷勢較多，未能完整出賽，但他基本上擅長打低球，非常會抓變化球。如果要談弱點，我會說是內角速球，但球速若不夠快，他仍能轟出全壘打。」

請繼續往下閱讀...

玉木朋孝在2022年底受統一獅隊之邀擔任守備教練，去年球季結束退團，加盟日本社會人球隊擔任教練，談到陳傑憲，玉木朋孝直呼，雖然他去年狀況不算好，但擅長打向中外野至左外野，棒球控制好，修正能力也很強，一定會為WBC調整到位，「他是隊長，有很棒的個性，也能凝聚球隊。」

玉木朋孝更笑說：「在街上、電視廣告中，幾乎都能看見他。」但也說即便陳傑憲變成台灣英雄，謙虛的個性始終沒有改變，有時候還會用日文問玉木：「台灣的水準怎麼樣？」

玉木朋孝分析林安可也說道，「如果不在好壞球帶的配球下功夫，很難輕易解決他的雖然他是長打型打者，但在球數落後也能用界外球纏鬥，改變自己的打擊方式。」他也讚賞林安可是個想法很有彈性的選手，「這種類型，有辦法應付首度對決的投手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法