運動部》鼓勵民眾規律運動！各縣市運動中心初二起照常開放

運動部補助各縣市政府建造全民運動設施，新竹市香山綜合運動館於去年8月啟用。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕金馬年農曆春節到來，在闔家團圓的連續假期中，運動部鼓勵民眾持續維持規律運動習慣，各縣市政府運動中心、全民運動館從大年初二（2月18日）起陸續開始正常營業，民眾可至住家附近的運動中心、全民運動館活動身體，維持良好健康體態。

運動部今年公布114年度運動現況調查成果，國人參與運動人口比率達83.3%，規律運動人口比率也首度達到35.6%，可見民眾越來越重視運動，但往往在歡樂的新春連假容易出現生活作息與飲食不正常情況，如可維持規律運動習慣，有助於放鬆心情及增強自身抵抗力及免疫力。在農曆春節假期間許多運動中心、全民運動館仍有營運，號召家人一起前往揮灑汗水，除可凝聚家人感情，也可藉由適度的運動，培養身心健康的好身體。

運動部近年來積極協助各縣市政府建構全民運動休閒設施，提供民眾友善及優質運動環境，春節期間部分運動中心及全民運動館推出優惠折扣方案及促銷活動，如台中市豐原國民運動中心的金馬年消費滿千元即可抽運動紅包、台南市歸仁運動中心羽球場同一時段暢打250元、高雄市鳳山運動中心春節期間羽球銅板價99元體驗課等，可上運動部「全國運動場館資訊網」資訊公告查詢（https://iplay.sa.gov.tw）。

