運動部》全民健康迎新年 運動i臺灣鼓勵國人新春動一動

2026/02/15 14:54

屏東縣「運動推廣巡迴站」系列活動。（運動部提供）屏東縣「運動推廣巡迴站」系列活動。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部全民運動署攜手各縣市政府共同推動「115年運動i臺灣2.0計畫」，春節期間臺北市、屏東縣及金門縣都安排多元的運動i臺灣2.0活動，邀請民眾在馬年新春期間動出活力、動出健康，迎向健康新年。

今年的農曆春節連假長達9天，各縣市政府規劃精彩的運動活動陪伴民眾過好年。屏東縣即將於2月23日至25日舉辦「運動推廣巡迴站」系列活動，將運動帶進各社區，與鄉親同樂迎豐年；金門縣則於2月19日辦理「新春羽球賽」，邀請民眾於春節一起揮拍運動，拍出馬年好運氣；春節過後，臺北市將於2月27日至28日舉辦「2026單車遊」，邀請民眾挑戰自我，體驗不一樣的運動樂趣。

全民運動署表示，隨著社會環境變遷及國人健康意識提升，運動已由過去單純的休閒活動，轉化為促進健康與提升生活品質的重要途徑。「運動i臺灣2.0計畫」114年吸引超過250萬人次踴躍參與，115年轉型以常態性課程為核心，希望培養國人規律運動習慣，提升整體運動參與強度，全國22縣市超過2千件計畫中，包含深獲民眾喜愛的各種運動，搭配巡迴運動指導團及體適能檢測活動等多元內容提供民眾全年選擇。相關資訊可自3月起至「臺灣i運動資訊平台」查詢（網址：http://isports.sa.gov.tw/）。

