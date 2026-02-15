自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》豪華新戰力加盟首秀！ 台鋼公布對日韓2戰先發投手

2026/02/15 15:05

黃子鵬。（台鋼提供）黃子鵬。（台鋼提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹連兩年邀請OISIX新潟隊來台，今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了兩場對戰OISIX新潟，還有1場將與韓國職棒培證英雄交手，台鋼雄鷹今天率先公布先發投手，2月27日由王維中上陣、2月28日推出黃子鵬掛帥，讓高雄球迷搶先目睹新進戰力加盟後首次實戰。

台鋼除了新進戰力首次亮相，魔鷹可望再次於澄清湖球場展現豪邁揮擊，以及在與台灣隊熱身賽中久違出賽的陳文杰，這次可以盡情享受全場歡呼，另外去年選秀選進新秀，經過冬季聯盟磨練、春訓扎實訓練，將在交流戰展現成果。

場邊同樣熱鬧，吉祥物鷹家兄妹TAKAO、TAKAMEI帶領球迷應援，更將在2月27日TAKAMEI出道周年舉辦拍照會；Wing Stars本季澄清湖主場初登場，3天各有16位女孩一起應援，五局中場還將由不同女孩帶來精采表演。

台鋼雄鷹2026年繼續「捍衛領空」，將在228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰，「2026港都國際交流戰」讓高雄球迷提前體驗棒球季節熱度。

「2026港都國際交流戰」賽事資訊

◆2月27日（五）17：05 KBO培證英雄VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場

◆2月28日（六）17：05 OISIX新潟VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場

◆3月01日（日）17：05 台鋼雄鷹VS.OISIX新潟@澄清湖棒球場

王維中。（台鋼提供）王維中。（台鋼提供）

陳文杰。（台鋼提供）陳文杰。（台鋼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中