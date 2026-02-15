中職》豪華新戰力加盟首秀！ 台鋼公布對日韓2戰先發投手

黃子鵬。（台鋼提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹連兩年邀請OISIX新潟隊來台，今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了兩場對戰OISIX新潟，還有1場將與韓國職棒培證英雄交手，台鋼雄鷹今天率先公布先發投手，2月27日由王維中上陣、2月28日推出黃子鵬掛帥，讓高雄球迷搶先目睹新進戰力加盟後首次實戰。

台鋼除了新進戰力首次亮相，魔鷹可望再次於澄清湖球場展現豪邁揮擊，以及在與台灣隊熱身賽中久違出賽的陳文杰，這次可以盡情享受全場歡呼，另外去年選秀選進新秀，經過冬季聯盟磨練、春訓扎實訓練，將在交流戰展現成果。

請繼續往下閱讀...

場邊同樣熱鬧，吉祥物鷹家兄妹TAKAO、TAKAMEI帶領球迷應援，更將在2月27日TAKAMEI出道周年舉辦拍照會；Wing Stars本季澄清湖主場初登場，3天各有16位女孩一起應援，五局中場還將由不同女孩帶來精采表演。

台鋼雄鷹2026年繼續「捍衛領空」，將在228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰，「2026港都國際交流戰」讓高雄球迷提前體驗棒球季節熱度。

「2026港都國際交流戰」賽事資訊

◆2月27日（五）17：05 KBO培證英雄VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場

◆2月28日（六）17：05 OISIX新潟VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場

◆3月01日（日）17：05 台鋼雄鷹VS.OISIX新潟@澄清湖棒球場

王維中。（台鋼提供）

陳文杰。（台鋼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法